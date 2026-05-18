علیاکبر رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری نهضت پاسخگویی شهرستان گلپایگان مسجد روستایفاویان، اظهار کرد: قرارداد تعریض پل بین شادگان با پیمانکار منعقد شده و عملیات اجرایی آن از چند روز گذشته آغاز شده است.
وی افزود: پس از اتمام پروژه تعریض پل سراور، عملیات اجرایی پل بین شادگان نیز آغاز خواهد شد و تلاش میشود این پروژه تا هفته دولت به بهرهبرداری برسد.
وی درباره خاموشی چاههای کشاورزی نیز اظهار کرد: این موضوع به دلیل ناترازی انرژی در کشور و محدودیت تولید و مصرف برق، در سراسر کشور اعمال میشود و مختص این منطقه نیست.
فرماندار گلپایگان توسعه نیروگاههای خورشیدی را راهکار اصلی کاهش مشکلات حوزه برق دانست و افزود: با همکاری نهادهایی همچون بنیاد علوی، بنیاد برکت، جهاد کشاورزی و کمیته امداد، امکان دریافت تسهیلات برای احداث نیروگاه خورشیدی فراهم شده است و کشاورزان و بهرهبرداران میتوانند از این ظرفیت استفاده کنند.
رضایی خاطرنشان کرد: احداث نیروگاه خورشیدی علاوه بر خارج شدن چاههای کشاورزی از برنامه خاموشی، میتواند در فصول غیرکشاورزی نیز منبع درآمدی برای روستاییان از محل فروش برق تولیدی باشد.
به گفته وی: نخستین مصوبه این جلسه، تشکیل «کمیته افزایش بهرهوری و تبدیل روستا به روستای مولد» به ریاست بخشدار است تا دستگاههایی همچون جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و بنیاد مسکن با بررسی دقیق ظرفیتها، برای استفاده بهینه از منابع آب برنامهریزی کنند.
وی تصریح کرد: اجرای لولهگذاری، توسعه آبیاری نوین، اصلاح الگوی کشت، ایجاد گالری و چاه دستی و همچنین توسعه نیروگاههای خورشیدی از جمله راهکارهایی است که باید به صورت کارشناسی در این کمیته بررسی شود تا با توجه به شرایط منطقه، بیشترین بهرهوری حاصل شود.
رضایی با بیان اینکه شهرستان آمادگی حمایت از طرحهای کارشناسی شده را دارد، گفت: در صورت نهایی شدن طرحها، ظرفیت لازم برای تأمین اعتبارات و اجرای پروژهها با همکاری مردم و دستگاههای اجرایی فراهم خواهد شد.
رضایی همچنین با اشاره به درخواست آسفالت معابر روستا بیان کرد: بخشی از سهمیه شهرستان برای اجرای پروژههای آسفالت اختصاص خواهد یافت و این موضوع با همکاری دهیاری و بخشداری پیگیری میشود.
وی تأکید کرد: شورا و دهیاری باید موضوع جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز و بازگشایی معابر را با جدیت دنبال کنند تا مشکلاتی برای عبور و مرور مردم ایجاد نشود.
فرماندار گلپایگان با اشاره به برخی مسائل حقوقی مطرح شده در جلسه گفت: مردم باید در معاملات ملکی و اسناد مربوط به اراضی دقت کافی داشته باشند تا در آینده با مشکلات حقوقی و تضییع حق و حقوق خود مواجه نشوند.
