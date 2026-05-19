تحقق ۲۴ همتی درآمدهای عمومی استان یزد در سال ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار مهر، مجید دهقانیزاده صبح سهشنبه در نشست ستاد درآمد و تجهیز منابع استان یزد، با کالبدشکافی وضعیت منابع مالی سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: از مجموع ۳۱ هزار و ۵۹۴ میلیارد تومان درآمد مصوب برای سال گذشته، در مجموع ۱۲ ماهه، رقم ۲۴ هزار و ۳۱ میلیارد تومان به خزانه واریز شده است. این آمار نشاندهنده کسری ۷ هزار و ۵۶۳ میلیارد تومانی نسبت به سقف تعیینشده در قانون بودجه است.
وی با تحلیل روند تغییرات نسبت به سال ۱۴۰۳ تصریح کرد: مقایسه آماری نشان میدهد که نه تنها با عدم تحقق ۲۴ درصدی اهداف سالانه روبهرو هستیم، بلکه در مقایسه با عملکرد سال پیشین نیز ریزش ۴ درصدی در وصولیها تجربه شده است که نیازمند بازنگری جدی در فرآیندهای مالیاتی و شناسایی دقیقتر ظرفیتهای اقتصادی است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی یزد در تشریح دلایل اصلی این ناترازی مالی، مجموعهای از عوامل ساختاری و اجرایی را برشمرد و گفت: کاهش ذخایر معدنی استان و تغییر در الگوی خرید مواد اولیه که عمدتاً از خارج از استان تأمین شده و منجر به افزایش اعتبار مالیاتی و کاهش وصولی ارزش افزوده شده از جمله محرکهای اصلی این افت درآمدی است.
دهقانیزاده همچنین به چالشهای حوزه مالیاتی اشاره کرد و افزود: تصلب در وصول معوقات مالیاتی به دلیل جرایم سنگین، انتظار مودیان برای بخشودگیهای قانونی و تقسیطهای طولانیمدت، در کنار کاهش تولید در برخی واحدهای صنعتی نسبت به ظرفیت اسمی، عملاً قدرت مانور استان در تحقق کامل درآمدها را محدود کرده است.
رئیس ستاد درآمد استان با تأکید بر لزوم هوشمندسازی نظارتها خاطرنشان کرد: برنامهریزی مبتنی بر داده و رصد دقیق گلوگاههای فرار مالیاتی، اولویت اصلی ما در سال جاری است. برای تأمین منابع پروژههای عمرانی و زیرساختی یزد، راهی جز همافزایی دستگاههای اجرایی و شفافسازی عملکرد درآمودی وجود ندارد.
این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد: تحقق پایدار درآمدها، سوخت اصلی موتور توسعه استان است و هرگونه اختلال در این مسیر، میتواند اجرای پروژههای خدماتی و پشتیبانی از برنامههای کلان عمرانی یزد را با چالش مواجه کند.
