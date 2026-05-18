به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره ایمنی راه‌های اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان، اظهار داشت: در راستای ارتقای ایمنی‌محورهای مواصلاتی لرستان، ۲۰۰ کیلومتر عملیات خط‌کشی طی هفته گذشته اجرا شد.

هدایت فلاح‌پور، عنوان کرد: این عملیات به‌منظور افزایش ایمنی راه‌ها، هدایت وسایل نقلیه و آگاهی دادن به کاربران راه به‌ویژه در شب با دید محدود، تفکیک باندهای رفت‌وبرگشت و کاهش میزان تصادفات و سوانح رانندگی انجام شده است.

رئیس اداره ایمنی راه‌های اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان، اضافه کرد: عملیات خط‌کشی در محور الشتر - فیروزآباد و بالعکس به طول ۶۰ کیلومتر، ۴۰ کیلومتر در محور خرم‌آباد - کوهدشت و ۱۰۰ کیلومتر در محور خرم‌آباد - دورود و ازنا - الیگودرز اجرا شده است.