به گزارش خبرنگار مهر، هادی اله یاری، در نشست خبری که ظهر دوشنبه به مناسبت روز جهانی موزه‌ها و آغاز هفته میراث فرهنگی برگزار شد، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مرمت بناهای تاریخی اظهار کرد: در بازه زمانی سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، به جرأت می‌توان گفت بالغ بر ۲۰۰ پروژه مرمتی با رعایت اصول و قواعد فنی و تخصصی در سطح استان به اجرا درآمده است.

وی در ادامه با تأکید بر موفقیت اصفهان در جذب منابع مالی تصریح کرد: بر اساس آمار و ارقام موجود، استان اصفهان در زمینه جذب اعتبارات مرمت بناهای تاریخی رتبه نخست را در سطح کشور به خود اختصاص داده است.

اله یاری با تبیین عملکرد این اداره کل در شرایط بحرانی اخیر افزود: پس از وقوع حوادث اخیر و تحمیل آسیب‌هایی به برخی بناهای تاریخی، مدیریت این اداره کل لحظه‌ای درنگ نکرد. بلافاصله پس از بروز حادثه، کمیته بحران بناهای تاریخی به دستور مستقیم مدیرکل تشکیل شد و رصد، پایش و مستندسازی دقیق تمام بناهای آسیب‌دیده در دستور کار قرار گرفت.

وی با بیان اینکه حتی در ایام تعطیلات نیز این روند متوقف نشد، اظهار کرد: از نهم اسفندماه تا بیستم فروردین‌ماه، تمامی قراردادها و اقدامات حفاظتی به صورت مستمر پیگیری شد و هیچگاه روند حفاظت از آثار تاریخی رها نشد. تیم‌های تخصصی تشکیل‌شده در این کمیته بحران، اقدامات حفاظتی اضطراری را در محل‌های مورد نیاز به مرحله اجرا درآوردند.

رئیس دفتر فنی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان در پایان با اشاره به آسیب دیدگی ۲۸ بنای تاریخی و تعدادی از ساختمان‌های اداری این حوزه، خاطرنشان کرد: پیگیری‌های لازم برای تأمین اعتبارات جبرانی از طریق کمیته بحران استان، وزارتخانه متبوع و سایر منابع مالی در جریان است. با حمایت‌ها و پیگیری‌های مستقیم دکتر کرم‌زاده، مدیرکل میراث فرهنگی استان، اصفهان در زمینه دریافت اعتبارات و اجرای مرمت‌های اصولی همچنان پیشگام است و امیدواریم با این روند، اقدامات لازم برای ترمیم آسیب‌ها به بهترین نحو انجام پذیرد.