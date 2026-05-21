جزئیات یک نشست سینمایی با موضوع ترویج فرهنگ اهدای عضو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، در نشست‌ ویژه گرامیداشت «روز ملی اهدای عضو، اهدای زندگی»، با حضور امید قبادی، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره انجمن اهدای عضو ایرانیان و بهروز شعیبی مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران، راهکارهای بهره‌گیری از ظرفیت‌های هنری سینمای کوتاه برای ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ اهدای عضو مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.

در این جلسه که با حضور محمد صوفی معاون تولید و گروهی از فیلمسازان مطرح انجمن سینمای جوانان ایران (دفتر تهران) برگزار شد، امید قبادی ضمن تشریح اهمیت حیاتی فرهنگ اهدای عضو در جامعه، بر نقش بی‌بدیل هنر و رسانه در تغییر نگرش‌های عمومی تأکید کرد.

قبادی در این نشست با بیان اینکه سینماگران، به‌ویژه فیلمسازان حوزه سینمای کوتاه، قدرت روایت‌گری بالایی برای انتقال مفاهیم عمیق انسانی دارند، اظهار کرد: اهدای عضو، فراتر از یک موضوع پزشکی، یک کنش انسانی و اخلاقی است که برای تبدیل شدن به یک فرهنگ عمومی و پایدار، نیازمند زبان اثرگذار هنر است. سینمای کوتاه به دلیل فرم متمرکز و تأثیرگذار خود، بهترین بستر برای به تصویر کشیدن این ایثار اجتماعی و کاهش ابهامات جامعه در این مسیر است.

بهروز شعیبی مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران نیز ضمن استقبال از این همکاری، بر آمادگی این انجمن برای بهره‌گیری از خلاقیت فیلمسازان جوان در راستای خلق آثار تأثیرگذار با محوریت موضوعات اخلاقی و انسانی تأکید کرد. در این جلسه، فیلمسازان حاضر در نشست نیز دیدگاه‌های خود را پیرامون چگونگی تبدیل این موضوع به آثار داستانی و مستند کوتاه، بدون افتادن در دام شعارزدگی و با تکیه بر جنبه‌های دراماتیک زندگی، مطرح کردند.

در پایان این نشست، بر تداوم این همکاری‌های مشترک و حمایت از تولیدات هنری که بتواند با زبانی متفاوت و هنرمندانه، اهمیت اهدای عضو را به مخاطب یادآوری کند، تأکید شد.

۳۱ اردیبهشت در تقویم رسمی کشور به عنوان «روز ملی اهدای عضو، اهدای زندگی» نام‌گذاری شده است.

این روز فرصتی برای ترویج فرهنگ نجات جان بیماران نیازمند و قدردانی از ایثار خانواده‌های اهداکننده است.