هنرمندان انقلابی باید خود را در برابر مردم مسئول بدانند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمدهادی شفیعی ظهر امروز در مراسم تقدیر از عوامل برنامه تلویزیونی «نخل ایران» اظهار کرد: امروز گرد هم آمدهایم تا از زحمات مجموعهای قدردانی کنیم که برنامهشان روایت تلاشهای مردمی است.
وی افزود: اصل این فضا و جایگاه تأکید بر دو نکته مهم است نخست اینکه تولید روایت از میدان انقلاب اسلامی در عرصههای مختلف اجتماعی و مردمی اهمیت دارد و دوم اینکه ما باید خود را نسبت به مردم و این میدان متعهد و مسئول بدانیم.
رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی خوزستان ادامه داد: نقطه ثقل تفاوت هنر انقلاب اسلامی با دیگر گونههای هنری در همین مسئله نهفته است یعنی توجه به کنشهای اجتماعی و مردمی و روایت آنها در مسیر انقلاب. هنرمند انقلاب باید قاب دوربین خود را به سمتی قرار دهد که تاریخ امروز این سرزمین را ثبت و روایت کند.
حجت الاسلام شفیعی با اشاره به روند شکلگیری برنامه «نخل ایران» گفت: در جلسات اولیه درباره آغاز این برنامه صحبت شد و با وجود برخی دشواریها و محدودیتها در شهرها، دوستان با انگیزه و تلاش فراوان کار را آغاز کردند و با وجود مشکلاتی مانند حمل تجهیزات یا محدودیت فعالیت در برخی فضاها، مسیر تولید را ادامه دادند.
وی بیان کرد: ارزشمندترین بخش این کار آن است که بسیاری از این هنرمندان بدون چشمداشت و نه صرفاً در قالب یک پروژه، بلکه با احساس مسئولیت اجتماعی وارد میدان شدند و تلاش کردند روایتگر واقعیتهای جامعه باشند.
رئیس حوزه هنری خوزستان با قدردانی از همه عوامل تولید، مشاوران و دستاندرکاران این برنامه گفت: هر یک از این عزیزان با ازخودگذشتگی و تلاش فراوان در شکلگیری این برنامه نقش داشتهاند و شایسته قدردانی هستند.
حجت الاسلام شفیعی با تأکید بر اهمیت فرهنگ قدردانی افزود: تقدیر از چنین فعالیتهایی خود سبب تکثیر این حرکتها میشود و همانگونه که در آموزههای دینی نیز آمده است، هر عمل نیکی که مورد توجه و حمایت قرار گیرد میتواند گسترش پیدا کند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد تلاشهای هنرمندان و فعالان فرهنگی در مسیر اسلام، تشیع و انقلاب اسلامی مورد قبول خداوند قرار گیرد و این حرکتها زمینهساز گسترش فعالیتهای فرهنگی و هنری متعهد در جامعه باشد.
محمدمهدی مطیعی رئیس شورای شهر اهواز نیز در این مراسم، با تأکید بر جایگاه والای هنر در انتقال مفاهیم والای انسانی و دینی، به تبیین نقش رسالتگونه رسانهها در دنیای امروز پرداخت.
وی با اشاره به اهمیت جایگاه رسانهها در شکلدهی به افکار عمومی گفت: امروز شاهد هستیم که رسانههای معاند چگونه از ابزار هنر و ارتباطات برای تغییر چهره واقعیتها استفاده میکنند. اقداماتی که رسانههای غربی در جهت تطهیر چهرههای ملعونی همچون ترامپ انجام دادند، نشاندهنده قدرت و نفوذ رسانه است. در مقابل، وظیفه ماست که با بهرهگیری از هنر زلال و پاک، حقیقت و شرافت انسانی را پاس بداریم.
