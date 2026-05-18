ارسلان شکری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ارتقای ایمنی تردد، کاهش سوانح جاده‌ای و رفع نقاط حادثه‌خیز از مهم‌ترین اولویت‌های این اداره‌کل در سال جاری است، اظهار کرد: بر اساس ابلاغ کمیسیون ایمنی راه‌ها، ۲۰ نقطه پرتصادف در محورهای استان شناسایی شده که عملیات اصلاح، ایمن‌سازی و رفع خطر آنها در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل راهداری و حمل ‌ونقل جاده‌ای آذربایجان ‌غربی با اشاره به روند اجرایی پروژه‌های ایمن‌سازی افزود: بخشی از این نقاط توسط اداره ایمنی راه‌ها، اداره نگهداری راه‌ها و همچنین اداره کل راه و شهرسازی رفع شده و تعدادی دیگر نیز در حال اجرا بوده و مراحل تکمیلی آنها با جدیت دنبال می‌شود.

شکری با بیان اینکه برخی از پروژه‌ها نیازمند تخصیص اعتبار و اجرای عملیات تکمیلی هستند، تصریح کرد: برای تکمیل پروژه‌های مرتبط با نقاط پرتصادف استان، بیش از ۷ هزار میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است که بخشی از آن در حوزه نگهداری راه‌ها، بخشی در حوزه ایمنی راه‌ها و بخشی نیز در قالب پروژه‌های مشترک با دستگاه‌های مرتبط هزینه خواهد شد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌ غربی ادامه داد: از مجموع نقاط شناسایی شده، تعدادی به طور کامل رفع شده و تعدادی دیگر نیز با پیشرفت فیزیکی مناسب در حال اجراست که شامل اصلاح هندسی تقاطع‌ها، ایمن‌سازی ورودی و خروجی شهرها، ساماندهی دوربرگردان‌ها، تعریض دهانه پل‌ها، تکمیل زیرگذرها و اصلاح شیب و قوس مسیرها می‌شود.

وی از جمله پروژه‌های مهم در دست اجرا را ساماندهی تقاطع‌ها و نقاط حادثه‌خیز در محورهای پرتردد استان عنوان کرد و گفت: تکمیل زیرگذر شیبلو، ساماندهی تقاطع تمر، اصلاح و ایمن‌سازی محدوده محور ۱۲۴، تعریض و افزایش دهانه پل‌های محور سلماس ــ خوی، ساماندهی سه‌راهی ایواوغلی و تکمیل برخی تقاطع‌های غیرهمسطح از جمله پروژه‌هایی بوده که با هدف ارتقای ایمنی کاربران جاده‌ای در حال اجراست.

شکری خاطرنشان کرد: آذربایجان‌غربی به دلیل قرار گرفتن در مسیر کریدورهای بین‌المللی، تردد بالای ناوگان باری و مسافری و همچنین گستردگی شبکه راه‌های استان، نیازمند توجه ویژه در حوزه ایمنی راه‌ها است و این اداره‌کل تلاش می‌کند با اجرای پروژه‌های ایمن‌سازی، میزان تصادفات و خسارات جانی و مالی ناشی از سوانح جاده‌ای را کاهش دهد.

وی تاکید کرد: اجرای روشنایی نقاط پرخطر، نصب علائم و تجهیزات ایمنی، اصلاح شیب شیروانی‌ها، ساماندهی تقاطع‌ها و حذف نقاط حادثه‌خیز با استفاده از ظرفیت اعتبارات ملی و استانی با جدیت در حال پیگیری است تا شاهد ارتقای شاخص‌های ایمنی در محورهای مواصلاتی استان باشیم.