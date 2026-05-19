ارسلان شکری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در جنگ اخیر و حملات دشمن به زیرساختهای برخی استانهای کشور، هرچند در آذربایجان غربی مشکلی در حوزه راهها و زیرساخت های حملونقل ایجاد نشد اما در برخی استانها در بخش جابهجایی مسافر و تردد مشکلاتی به وجود آمد که ضرورت آمادگی مستمر دستگاههای اجرایی را بیش از پیش نمایان کرد.
وی گفت: با توجه به اهمیت زیرساختهای حمل ونقل در شرایط بحرانی و قرار گرفتن راهها، پلها و ابنیه فنی در بانک اهداف دشمن، تمامی مسیرهای جایگزین، راههای اضطراری و اقدامات لازم برای حفظ پایداری تردد در سطح استان پیشبینی و آماده سازی شده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان غربی افزود: حملونقل از مهمترین بخشهای زیرساختی کشور است و هرگونه اختلال در این حوزه میتواند به طور مستقیم بر اقتصاد، تامین کالا و روند خدماترسانی تاثیرگذار باشد، از این رو موضوع پدافند غیرعامل در حوزه راهها، پلها، کنارگذرها و ابنیه فنی همواره مورد توجه مجموعه راهداری قرار دارد.
شکری با اشاره به ظرفیت گسترده راههای استان تصریح کرد: آذربایجانغربی دارای ۱۲ هزار و ۳۴۶ کیلومتر راه است که از این میزان، ۵۳۹ کیلومتر بزرگراه، ۴۲۳ کیلومتر راه اصلی، یک هزار و ۸۲۵ کیلومتر راه فرعی و بیش از ۸ هزار کیلومتر راه روستایی است و بخش قابل توجهی از این شبکه در محورهای بینشهری، ترانزیتی و منتهی به پایانههای مرزی قرار دارد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان غربی ادامه داد: این استان با قرار گرفتن در مسیر کریدورهای مهم بینالمللی و برخورداری از مرزهای فعال با کشورهای همسایه، از جایگاه ویژهای در حوزه ترانزیت و حملونقل برخوردار است و پایداری شبکه راههای آن از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به نامه سازمان پدافند غیرعامل کشور مبنی بر قرار داشتن راهها، پلها و ابنیه فنی در بانک اهداف حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا، کارگروههای تخصصی در این حوزه تشکیل و تمامی راههای جایگزین، مسیرهای اضطراری و راهکارهای حفظ تردد مورد بررسی قرار گرفته است.
شکری افزود: کلیه مسیرها و خیابانهای جایگزین شهری از شهرداری ها اخذ و برای استفاده در شرایط بحران ارسال شده و برنامهریزی لازم برای اسکان اضطراری مردم نیز در اماکن مشخص انجام گرفته است.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه پدافند غیرعامل گفت: مراکز و امکانات حوزه راهداری و حمل ونقل جادهای بر اساس طرح جامع پدافند غیرعامل ساماندهی شده و علیرغم شرایط حساس کشور، پنج جلسه تخصصی در این حوزه برگزار و نتایج آن به مراجع ذیربط ارسال شده است.
شکری تصریح کرد: با توجه به گستردگی راههای روستایی و ارتباط بین محورهای مواصلاتی استان، در اغلب مناطق راههای جایگزین برای تردد وجود دارد و مجموعه راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان غربی آمادگی کامل دارد در صورت بروز هرگونه مشکل، مسیرهای موقت و جایگزین را در کوتاهترین زمان ممکن برای تردد ایمن مردم و ناوگان حمل ونقل ایجاد کند.
