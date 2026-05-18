خشت اول را رایگان بنا کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا رضائی، سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز، امروز دوشنبه در تشریح ویژه‌برنامه‌های هفته ازدواج، از اجرای طرح‌های متنوع حمایتی و فرهنگی با محوریت تسهیل پیوند زوج‌های جوان در این استان خبر داد.

وی با تبریک فرارسیدن سالروز پیوند آسمانی حضرت امیرالمؤمنین (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س)، شعار محوری هفته ازدواج امسال را «پیوند مهر، ازدواج آسان، تعالی نسل» اعلام کرد و گفت: برنامه‌های این هفته از ۲۸ اردیبهشت‌ماه آغاز شده و تا ۳ خرداد ادامه خواهد داشت.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان البرز، محور اصلی اقدامات این هفته را پویش «خشت اول و بنای مستحکم» عنوان کرد و افزود: در قالب این پویش، ۲۵ مرکز مشاوره تخصصی در سطح استان، خدمات رایگان روان‌شناختی را در سه مقطع پیش، حین و پس از ازدواج به جوانان ارائه می‌دهند.

رضایی با اشاره به برنامه‌های جانبی این مناسبت تصریح کرد: بازدید از مراکز مشاوره و تجلیل از خادمان و فعالان عرصه ازدواج، برگزاری پیاده‌روی خانوادگی و همچنین جشنواره فرهنگی هنری «نسل امید» در رشته‌های هنرهای تجسمی، آفرینش‌های ادبی و هنرهای تصویری از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این هفته است.

وی از برگزاری کارگاه‌های آموزشی با محوریت ازدواج و تحکیم خانواده در سطح استان خبر داد و در تشریح بسته‌های حمایتی گفت: تا تاریخ ۳ خردادماه، طرح ارائه تسهیلات ویژه خرید لوازم خانگی برای زوج‌های جوان فراهم شده است. این طرح با همکاری «شهر فرش» و «شهر لوازم خانگی» اجرا می‌شود و زوج‌هایی که از سال ۱۴۰۰ به بعد ازدواج کرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به معاونت جوانان و ارائه شناسنامه و عقدنامه، معرفی‌نامه دریافت کنند.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز میزان این تسهیلات را از ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان با شرایط اقساط دو ساله و کارمزد ۲۳ درصد اعلام کرد و یادآور شد: این وام در سطح کشور قابل پرداخت است.

رضایی در پایان از احتمال برگزاری یک برنامه مشترک با شورای شهر خبر داد و خاطرنشان کرد: جزئیات و تاریخ دقیق این مراسم متعاقباً به اطلاع شهروندان خواهد رسید.