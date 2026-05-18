۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۰۴

برگزاری جلسه ستاد جوانان هوراند با محوریت هفته ازدواج

هوراند- جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان هوراند با محوریت برنامه‌های هفته ازدواج جوانان و موضوع جوانی جمعیت با حضور مسئولان شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روز دوشنبه دومین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان هوراند در سال ۱۴۰۵ با محوریت برنامه‌های هفته ازدواج جوانان و جوانی جمعیت با حضور معاون فرماندار، بخشداران، رئیس اداره ورزش و جوانان هوراند و جمعی از مسئولان و کارشناسان برگزار شد.

در این جلسه بر ضرورت برنامه‌ریزی مناسب برای گرامیداشت هفته ازدواج جوانان، هماهنگی و همکاری دستگاه‌های عضو ستاد و همچنین تقسیم کار میان ادارات برای اجرای برنامه‌های مرتبط با حوزه ازدواج جوانان تأکید شد.

همچنین اعضای ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان در این نشست به ارائه برنامه‌ها و خدمات دستگاه‌های متبوع خود در حوزه جوانان پرداختند که از جمله آن می‌توان به ارائه مشاوره‌های پزشکی، خدمات درمانی، تسهیلات ازدواج، وام‌های کارآفرینی و اشتغال‌زایی، حمایت از فرزندآوری، تأمین جهیزیه، اسکان، وام‌های مسکن و ودیعه مسکن، برپایی نمایشگاه‌ها و غرفه‌های خدماتی اشاره کرد.

بر اساس تصمیمات این جلسه مقرر شد «جشن وصال جوانان» طبق شیوه‌نامه‌های ارسالی وزارت ورزش و جوانان روز سه‌شنبه همزمان با تجمعات شبانه مردم در ایام جنگ رمضان و با همکاری دستگاه‌های عضو ستاد برگزار شود.

همچنین مقرر شد در حاشیه محل تجمعات مردمی، دستگاه‌های اجرایی با برپایی «میز ارتباطات مردمی» به ارائه گزارش و پاسخگویی در حوزه ازدواج و جوانی جمعیت بپردازند و نمایشگاه «نسل امید» نیز به صورت فیزیکی و مجازی در معرض دید عموم قرار گیرد.

