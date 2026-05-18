اپل باید با کارآگاهان هندی همکاری کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، همچنین این دادگاه با درخواست شرکت آمریکایی برای تعلیق پرونده تا زمانیکه قوانین مربوط به جریمه های آنتی تراست را به چالش می کشد، رد کرده است.

دادگاه عالی دهلی در دستوری که روی وب سایت آن منتشر شد، اعلام کرد اپل باید به طور کامل همکاری کند اما از «کمیسیون رقابت هندوستان»(CCI) خواست یک دستور نهایی در این زمینه را حداقل تا ۱۵ جولای صادر نکند.

اپل می خواهد این شکایت به حالت تعلیق درآید وCCI را متهم به عملکرد فراتر از حیطه قدرت خود متهم کرده زیرا به شرکت فشار می آورد اسناد مالی خود را ارائه دهد که در حالت معمول از این مدارک برای محاسبه جریمه استفاده می شود. از سوی دیگر اپل در حال بررسی شکایتی علیه قانون مربوط به مجازات‌ها است. این کمیسیون از زمان آغاز تحقیقات در سال ۲۰۲۴ میلادی درباره اینکه اپل از سلطه خود در بازار سواستفاده کرده، خواهان دسترسی به اسناد مالی است.

اپل هر گونه خطا در این زمینه را رد و در مقابل درخواست های CCI مقاومت کرده و استدلال می‌کند کل قانون محاسبه جریمه ضد انحصار هند را به چالش کشیده است و این نهاد نظارتی باید منتظر بماند.