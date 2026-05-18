سرایا القدس شهادت وائل عبدالحلیم را تایید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزای شهاب، گردان‌های القدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین خبر شهادت یکی از فرماندهانش در لبنان، در جریان حملات رژیم صهیونیستی، را تایید کرد.

گردان‌های القدس، شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد: ما شهادت وائل محمود عبدالحلیم، یکی از فرماندهان عرصه لبنان را که در حمله رژیم صهیونیستی به منزلش در شهر بعلبک به همراه دخترش رامیا و تعدادی از اعضای خانواده‌اش به شهادت رسید، اعلام می‌کنیم.

پیش از این خبرگزاری رسمی لبنان اعلام کرده بود «وائل عبدالحلیم» از فرماندهان جنبش جهاد اسلامی و دخترش «رامیا» (۱۷ ساله) در پی حمله رژیم صهیونیستی به شهر بعلبک به شهادت رسیدند.