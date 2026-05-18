۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۴۷

سرایا القدس شهادت وائل عبدالحلیم را تایید کرد

«سرایا القدس» -شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی اعلام کرد که «وائل محمود عبد الحلیم» در جریان حمله رژیم صهیونیستی به شهرک بعلبک لبنان، به شهادت رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزای شهاب، گردان‌های القدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین خبر شهادت یکی از فرماندهانش در لبنان، در جریان حملات رژیم صهیونیستی، را تایید کرد.

گردان‌های القدس، شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد: ما شهادت وائل محمود عبدالحلیم، یکی از فرماندهان عرصه لبنان را که در حمله رژیم صهیونیستی به منزلش در شهر بعلبک به همراه دخترش رامیا و تعدادی از اعضای خانواده‌اش به شهادت رسید، اعلام می‌کنیم.

پیش از این خبرگزاری رسمی لبنان اعلام کرده بود «وائل عبدالحلیم» از فرماندهان جنبش جهاد اسلامی و دخترش «رامیا» (۱۷ ساله) در پی حمله رژیم صهیونیستی به شهر بعلبک به شهادت رسیدند.

کد مطلب 6833748

