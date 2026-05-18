تشریح شروط ایران برای توافق در نشست کمیسیون امنیت ملی مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی در توضیح جلسه امروز (دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اظهار کرد: این جلسه با حضور کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه برگزار شد. وی در این جلسه، گزارشی از حضور وزیر خارجه در اجلاس بریکس و همچنین سفرهای عراقچی به مسکو و پکن و دیدارهایش با مقامات روسیه و چین ارائه کرد.
وی ادامه داد: در بخش دیگری از این جلسه، توضیحاتی درباره مذاکرات فعلی مطرح شد و گزارشی از پیشنهادهایی که به واسطه پاکستان میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا رد و بدل شده، به اعضای کمیسیون ارائه شد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: غریبآبادی تاکید دارد که در هرگونه توافق احتمالی، باید جنگ در همه جبههها از جمله لبنان خاتمه یابد، نیروهای آمریکا از منطقه پیرامونی ایران خارج شوند، محاصره دریایی برداشته شده و تحریمها لغو و داراییهای ایران آزاد شود.
وی افزود: همچنین غریبآبادی گفت که جمهوری اسلامی ایران پیشنهادهای خود را برای طرف آمریکایی ارسال کرده، اما آنها هنوز پاسخ رسمی ندادهاند.
رضایی در ادامه، گفت: در این جلسه، معاون وزیر امور خارجه با اشاره به جنگ ۴۰ روزه بیان کرد که آمریکا تقاضای آتشبس و مذاکره را مطرح کرد و جمهوری اسلامی ایران در این جنگ هیچگاه تقاضا مذاکره با آمریکا نکرد. همچنین تاکید شد که جمهوری اسلامی ایران پیروز قطعی جنگ ۴۰ روزه است و آمریکا و رژیم صهیونیستی شکست خوردند.
وی ادامه داد: اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در این جلسه دیدگاهها، پیشنهادها و ملاحظات خود را مطرح و تاکید کردند که تیم مذاکرهکننده از خواستههای به حق ملت ایران کوتاه نیاید. همچنین باید توجه شود که جمهوری اسلامی ایران در این جنگ پیروز شده و از موضع پیروز با طرف مقابل مذاکره کند. همچنین اعضای کمیسیون تاکید داشتند که باید در تنظیم هرگونه تفاهم احتمالی دقت شود و مسئولان در اتخاذ مواضع خود وحدت داشته باشند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، توجه به ایفای نقش تخصصی وزارت امور خارجه، توجه به سوابق بدعهدی آمریکا در گذشته از جمله برجام و توافق الجزایر، استفاده از ظرفیت نخبگان و دانشگاهیان در تنظیم هرگونه توافق احتمالی، استمرار اعمال مدیریت جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز و به رسمیت شناخته شدن این نقش را از دیگر موارد مطرح شده از سوی اعضای کمیسیون امنیت ملی برشمرد.
رضایی گفت: در این جلسه نسبت به مواضع و رفتارهای امارات متحده عربی نیز اعتراض شد و اعضای کمیسیون بر لزوم برخورد جدی و درسآموز با امارات تاکید کردند. همچنین بر لزوم خونخواهی رهبر شهید انقلاب در مجامع و محاکم بینالمللی تاکید شد و اینکه دیپلماسی باید برای تثبیت ظرفیتهای ناشی از جنگ استفاده شود.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: در بخش دیگری از جلسه، سارا فلاحی، رئیس کمیته حقوق بشر کمیسیون، گزارشی از سفر اخیر این کمیته به میناب، دیدار با خانوادههای شهدا و همچنین بررسی آخرین وضعیت آرایش نظامی جمهوری اسلامی ایران در حوزه خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان به اعضای کمیسیون ارائه کرد.
