وظیفه اصحاب هنر و رسانه جلوگیری از زوال روایت هاست

به گزارش خبرنگار مهر، نشست گرامیداشت «روز ارتباطات و روابط عمومی» با حضور حجتالاسلاموالمسلمین مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، حجتالاسلاموالمسلمین سعید کرمی، معاون فرهنگی و سیاسی نهاد، حامد تیموری، مدیر روابط عمومی نهاد و جمعی از خبرنگاران برگزار شد.
روایت؛ بخشی از حماسه است
حجتالاسلاموالمسلمین رستمی در این نشست ضمن تبریک روز ارتباطات به اهالی رسانه و خبرنگاران، با اشاره به شهادت امام شهید و شهدای همراه و همچنین گرامیداشت حماسه ملت ایران، اظهار کرد: روایتگری باید بخشی از حماسه دانسته شود؛ چرا که حماسه همواره شورآفرین است. همانطور که رهبر انقلاب در پیام گرامیداشت فردوسی اشاره کردند، بسیاری از رخدادهای بزرگ تاریخ به دلیل حماسهسراییها ماندگار شدهاند و وظیفه اصحاب هنر و رسانه، جلوگیری از زوال این روایتهاست.
رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها، میدان عمل خبرنگاران را «میدان روایت صادقانه» خواند و تصریح کرد: رسالت شما این است که اخبار ایستادگی ملت و دستاوردهای افتخارآمیز را به جامعه منتقل کنید. امیدوارم راویان صادقی برای پیروزیهای بزرگ و اضمحلال جریانهای فاسد در جهان باشید.
هیچ کجا از اعتماد به جوانان پشیمان نشدیم
در ادامه این نشست، حجتالاسلاموالمسلمین سعید کرمی با تبریک روز ارتباطات گفت: سطح انتشار اخبار و بهکارگیری ظرفیتهای اولویتدار در نهادنمایندگی رهبری، قابلقبول است، هرچند تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم.
معاون فرهنگی و سیاسی نهاد با تأکید بر لزوم اعتماد به نسل جوان افزود: سن و سال شاخص اصلی نیست، بلکه ظرفیت وجودی افراد تعیینکننده است؛ تجربه پس از انقلاب نشان داده که اعتماد به جوانان همواره ثمرات مثبت داشته است.
وی در پایان با انتقاد از وضعیت حمایتهای صنفی از جامعه خبری خاطرنشان کرد: با وجود اینکه سطح کیفی کار برخی خبرنگاران از استانداردهای موجود بالاتر است، اما حمایتها و امکانات در شأن آنها نیست. با این وجود، معاونت فرهنگی آمادگی دارد با تنظیم پیوست رسانهای دقیق، از ظرفیت خبرنگاران در پوشش رویدادهایی نظیر عتبات دانشگاهیان، ازدواج دانشجویی و عمره دانشجویی به بهترین بهره گیری کند.
