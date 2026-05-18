کاهش میدان دید و کیفیت هوای لرستان با ورود پدیده گردوغبار

بهروز مرادپور در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس نقشهها و مدلهای هواشناسی از امروز سهشنبه تا روز جمعه پوشش ابر و افزایش سرعت باد تا بازه نسبتاً شدید و شدید لحظهای پدیدههای غالب آسمان استان هستند.
وی گفت: از امروز بعدازظهر توجه به تشکیل چشمههای گردوخاک بر روی صحاری عراق، انتظار داریم که بهتدریج برای روزهای سهشنبه و چهارشنبه شاهد نفوذ و حاکمیت ذرات گردوخاک به جو استان باشیم که سبب کاهش میدان دید و افت کیفیت هوا میشود.
مدیرکل هواشناسی لرستان، افزود: پیرو هشدار صادره در این مدت شرایط وزش باد میتواند با مخاطراتی همچون سقوط اجسام از ارتفاع، خسارت به سازههای موقت مانند داربستها و تابلوهای تبلیغاتی، خطر شکستن درختان کهنسال، امکان صدمه به پوشش گلخانهها و... همراه باشد.
مرادپور، گفت: باتوجهبه حاکمیت شرایط ناپایدار و تراکم ابرها طی امشب و فردا شب برای نقاطی از استان احتمال وقوع بارشهایی بهصورت پراکنده گاهی همراه با رعدوبرق وجود دارد.
وی عنوان کرد: از نظر نوسانات دمایی طی ۲۴ ساعت آینده دماها افزایش مییابند.
