ثبت ۱۶ درخواست احداث گلخانه در رزن طی هفته گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد جهانیان ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد گلخانههای شهرستان رزن، با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از توسعه کشتهای نوین، اظهار کرد: بنگاههای اقتصادی، شبکه بانکی و سرمایهگذاران بخش خصوصی باید برای تحقق اهداف کلان اشتغال و کشاورزی، در کنار متقاضیان احداث گلخانه قرار گیرند.
وی از برنامهریزی برای احداث ۱۰۰۰ هکتار گلخانه جدید تا پایان سال ۱۴۰۷ در این شهرستان خبر داد و گفت:با تحقق این هدف، ۱۰ هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد میشود.
فرماندار رزن با اشاره به استقبال چشمگیر بهرهبرداران از ایجاد گلخانه تصریح کرد: تنها در یک هفته گذشته ۱۶ درخواست جدید برای تأسیس گلخانه در رزن ثبت شده که نشاندهنده انگیزه بالای کشاورزان برای حرکت به سمت بهرهوری است.
فرماندار رزن با بیان اینکه توسعه گلخانهها یکی از محورهای اصلی برنامهریزی اقتصادی این شهرستان است، افزود: در حال حاضر از مجموع ۳۰۴ هکتار سطح گلخانههای استان همدان، بیش از ۴۰ هکتار در رزن مستقر است و علاوه بر آن، بیش از ۵۰۰ هکتار تقاضای جدید برای احداث گلخانه در این شهرستان به ثبت رسیده است.
جهانیان ارتفاع مناسب و شرایط اقلیمی مطلوب را از جمله مزیتهای رقابتی رزن در تولید محصولات گلخانهای باکیفیت برشمرد و تأکید کرد: با همافزایی مسئولان استانی و شهرستانی، بخش عمدهای از موانع پیشروی توسعه گلخانهها برطرف شده و روند صدور مجوزها و اجرای طرحها شتاب گرفته است.
وی در پایان با اشاره به ضرورت مدیریت منابع پایه، خاطرنشان کرد: توسعه کشت گلخانهای علاوه بر افزایش قابلتوجه بهرهوری آب و خاک، نقشی راهبردی در تأمین امنیت غذایی و تولید ثروت پایدار ایفا میکند و شهرستان رزن آمادگی دارد با جذب سرمایهگذاران، به قطب تولید محصولات گلخانهای در غرب کشور تبدیل شود.
