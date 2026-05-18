۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۱۷

وقوع زلزله ۵.۲ ریشتری در چین؛ شماری کشته و زخمی شدند

منابع خبری از وقوع زلزله قوی در گوانگشی چین و کشته و زخمی شدن شماری از شهروندان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، منابع خبری از وقوع زمین لرزه قوی در چین خبر دادند.

بر اثر وقوع زلزله ۵.۲ ریشتری در شهر لیوچو در منطقه گوانگشی چین، دو نفر جان خود را از دست دادند و چهار نفر دیگر زخمی شدند.

هزاران نفر دیگر نیز مجبور شدند خانه‌هایشان را ترک کنند و تخلیه شدند.

منابع خبری از تخلیه هفت هزار نفر از منازلشان خبردادند. همچنین بر اثر این زمین لرزه ۱۳ ساختمان فرو ریخت.

نیروهای امدادی چین یک مرد ۹۱ ساله را از زیر آوار ناشی از زلزله در منطقه خودمختار گوانگشی ژوانگ نجات دادند.

به گفته منابع چینی، این زلزله ساعت ۲۱ دقیقه بامداد امروز دوشنبه به وقت محلی در عمق ۸ کیلومتری زمین در شهر لیوژو رخ داد.

