وقوع زلزله قوی در ژاپن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی، زلزلهای به بزرگی ۷.۲ ریشتر سواحل استان ایواته در شمال شرقی ژاپن را لرزاند، اما هیچ هشدار سونامی صادر نشد.
این زلزله در عمق ۵۰ کیلومتری زیر بستر دریا رخ داد و در منطقه وسیعی از جمله توکیو و فوکوشیما احساس شد.
هیچ گونه تلفات یا خسارت عمدهای گزارش نشده است و آژانس انرژی اتمی ژاپن اعلام کرد که تأسیسات هستهای، از جمله نیروگاه فوکوشیما دایچی، بدون نشت یا خسارت به طور عادی در حال فعالیت هستند.
دولت در حال نظارت بر وضعیت و منتظر تحولات بیشتر در مورد پسلرزهها است.
طبق اعلام سازمان هواشناسی ژاپن، زلزلهای به بزرگی ۷.۲ ریشتر روز پنجشنبه سواحل استان ایواته در شمال شرقی ژاپن را لرزاند .
این زلزله در عمق ۵۰ کیلومتری (۳۰ مایلی) زیر سطح دریا در سواحل ایواته رخ داد و در منطقه وسیعی از شمال و شرق ژاپن، از جمله استانهای فوکوشیما و میاگی و پایتخت، توکیو، احساس شد.
مینورو کیهارا، سخنگوی دولت ژاپن، گفت که هیچ گزارش فوری از جراحات یا خسارات جدی وجود ندارد.
وی افزود که مقامات همچنان به ارزیابی وضعیت و نظارت بر تحولات ادامه میدهند.
رسانههای ژاپنی تصاویری که برخی از کالاها در فروشگاهها سقوط کردهاند و چندین سرویس قطار سریعالسیر به حالت تعلیق درآمده است، در حالی که ترافیک در شهرهای نزدیک به مرکز زلزله عادی به نظر میرسد.
هشام الرجبانی، خبرنگار تلویزیون العربی در توکیو، گزارش داد که سازمان هواشناسی ژاپن تأیید کرده است که با وجود مشاهده حرکات جزر و مدی جزئی در مناطق ساحلی، هیچ تهدید سونامی وجود ندارد.
او افزود که زلزله در منطقهای رخ داده که شامل تعدادی از تأسیسات هستهای از جمله نیروگاه هیگاشی-دوری در شمال و نیروگاههای فوکوشیما دایچی و داینی در جنوب است، اما اپراتورها تأیید کردند که هیچ خسارت، نشت تشعشع یا شاخصهای غیرمعمولی در این تأسیسات ثبت نشده است.
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