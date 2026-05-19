رضا نقیزاده، مدیرکل دفتر برنامهریزی آموزش عالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه آموزش مجازی در شرایطی مانند دوران کرونا یا جنگ اخیر بهعنوان جایگزین آموزش حضوری به کار گرفته میشود، تأکید کرد: این شیوه هرچند میتواند تداوم آموزش را تضمین کند، اما کیفیت آموزش حضوری را ندارد.
وی افزود: سطح دوم، آموزش و یادگیری دیجیتال است که در آن از ابزارهای نوین آموزشی مانند کلاسهای هوشمند، آزمایشگاههای دیجیتال و هوشمند و دستیارهای هوشمند برای افزایش کیفیت آموزش و اجرای مدل آموزش ترکیبی یا هیبرید استفاده میشود.
نقیزاده توضیح داد: در این مدل، بخشی از دانشجویان میتوانند بهصورت حضوری و بخشی بهصورت مجازی در کلاس شرکت کنند، اما دانشجوی مجازی باید اتصال کامل صوتی و تصویری داشته باشد و در تمام بخشهای کلاس، از تدریس استاد تا گفتوگوهای کلاسی، مشارکت کامل داشته باشد.
مدیرکل دفتر برنامهریزی آموزش عالی با اشاره به اجرای یک نمونه از این الگو در دانشگاه شهید بهشتی گفت: این مدل بر اساس استانداردهای بینالمللی طراحی شده و قرار است در سایر دانشگاههای کشور نیز گسترش یابد.
به گفته او، این شیوه علاوه بر ارتقای کیفیت آموزش، از نظر اقتصادی نیز برای دانشگاهها در بلندمدت مزیت دارد و امکان توسعه آموزشهای بینالمللی را فراهم میکند.
وی سطح سوم را «آموزش هوشمند» دانست و گفت: این مرحله مبتنی بر داده و هوش مصنوعی است و هرچند دانشگاههای کشور هنوز تا تحقق کامل آن فاصله دارند، اما برنامه جامعی برای حرکت در این مسیر آماده شده است.
راهاندازی مراکز توسعه و تعالی آموزشی (EDC) در دانشگاههای برتر
نقیزاده درباره نقش استادان در این تحول آموزشی نیز گفت: توسعه حرفهای اعضای هیئت علمی از الزامات اصلی این مسیر است و به همین منظور وزارت علوم در حال راهاندازی مراکز توسعه و تعالی آموزشی (EDC) در دانشگاههای برتر است. آییننامه این مراکز تدوین شده و بهزودی ابلاغ خواهد شد.
