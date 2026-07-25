وزارت علوم شیوه نامه ارتقای کیفیت و نوآوری در آموزش عالی را ابلاغ کرد

به گزارش خبرنگار مهر، شیوهنامه اجرایی استقرار مراکز توسعه و تعالی آموزش (EDEC) با هدف ارتقای کیفیت آموزش عالی، توسعه نوآوریهای آموزشی، توانمندسازی اعضای هیئت علمی و استقرار نظام جامع پایش و بهبود فرایندهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور تدوین و ابلاغ شد.
گام وزارت علوم برای ارتقای کیفیت آموزش عالی
معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تدوین «شیوهنامه اجرایی استقرار مراکز توسعه و تعالی آموزش (EDEC)»، زمینه ایجاد ساختاری تخصصی برای ارتقای کیفیت آموزش، توسعه نوآوریهای آموزشی و تقویت نظام آموزش عالی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور را فراهم کرد.
بر اساس این شیوهنامه، مراکز توسعه و تعالی آموزش با هدف بهبود مستمر فرایندهای آموزشی، ارتقای کیفیت یاددهی و یادگیری، توسعه برنامههای آموزشی و درسی، توانمندسازی اعضای هیئت علمی و کارگزاران آموزشی، گسترش دانشپژوهی آموزشی و تقویت مسئولیت اجتماعی دانشگاهها در سراسر نظام آموزش عالی مستقر خواهند شد.
در این شیوهنامه تأکید شده است که آموزش عالی، علاوه بر همگامی با تحولات علمی و فناوری، باید نقش پیشران در توسعه کشور را ایفا کند. بر همین اساس، ایجاد مراکز توسعه و تعالی آموزش در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت و سند دانشگاه اسلامی، با هدف ارتقای نظام آموزشی، توسعه سرمایه انسانی، حل مسائل کاربردی کشور و تربیت دانشآموختگان توانمند طراحی شده است.
تشکیل مراکز EDEC برای تحول در نظام آموزشی دانشگاهها
بر اساس اهداف تعیینشده، این مراکز مأموریت خواهند داشت نظام مدیریت و برنامهریزی آموزشی و درسی را تقویت کنند، استانداردهای آموزشی را ارتقا دهند، کیفیت آموزش و یادگیری را بهبود بخشند و زمینه توسعه حرفهای اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کارگزاران آموزشی را فراهم آورند.
ماموریت جدید دانشگاهها برای بهبود آموزش و یادگیری
همچنین توسعه دانشپژوهی آموزشی، بهرهگیری از فناوریهای نوین و آموزش هوشمند، طراحی و اجرای آموزشهای جامعهنگر و پاسخگو، توسعه آموزشهای مهارتی، نهادینهسازی اخلاق و فرهیختگی در آموزش، تقویت مشارکت دانشجویان در فرایندهای آموزشی و توجه به اقتصاد آموزش از دیگر مأموریتهای پیشبینیشده برای این مراکز است.
بر اساس شیوهنامه، برای سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر فعالیت این مراکز، «شورای سیاستگذاری توسعه و تعالی آموزش» در معاونت آموزشی وزارت علوم تشکیل میشود.
این شورا به ریاست معاون آموزشی وزارت علوم و با حضور دبیر توسعه و تعالی آموزش، دبیران کارگروههای تخصصی، مدیرکل دفتر برنامهریزی آموزش عالی و سه عضو هیئت علمی صاحبنظر در حوزه توسعه و تعالی آموزش فعالیت خواهد کرد.
از جمله وظایف این شورا میتوان به تعیین و بهروزرسانی سیاستهای کلان توسعه آموزشی، تصویب برنامههای راهبردی، بررسی و تصویب سازوکارهای پایش و ارزیابی مراکز توسعه، سیاستگذاری برای ارتقای کیفیت آموزش و توسعه همکاریهای بینالمللی آموزشی اشاره کرد.
همچنین دبیرخانه شورای سیاستگذاری مسئول هماهنگی و هدایت مراکز توسعه، ارزیابی عملکرد آنها، تدوین شاخصهای ارزیابی، اجرای برنامههای آموزشی برای کارگزاران، ایجاد بانک اطلاعاتی فعالیتهای آموزشی، توسعه همکاریهای ملی و بینالمللی و اجرای نظام پایش و نظارت بر مراکز خواهد بود.
۹ کارگروه تخصصی برای ارتقای نظام آموزشی کشور
در این شیوهنامه، ۹ کارگروه تخصصی شامل مدیریت آموزشی و دانشپژوهی، برنامهریزی درسی و آموزشی، الگوهای تدریس و ارزشیابی آموزشی، آموزش و توانمندسازی سرمایه انسانی، همکاریهای بینالمللی آموزشی، آموزش جامعهنگر و پاسخگو، آموزشهای مهارتی و کهاد، فناوریهای نوین آموزشی و یادگیری، اقتصاد آموزش و اخلاق آموزش و فرهیختگی پیشبینی شده است.
تمرکز بر توانمندسازی اعضای هیئت علمی و نوآوری آموزشی
بر اساس مفاد شیوهنامه، مراکز توسعه و تعالی آموزش در دانشگاهها زیر نظر مستقیم معاون آموزشی مؤسسه فعالیت خواهند کرد و مأموریتهایی از جمله اجرای دانشپژوهی آموزشی، تدوین نظامهای مدیریت آموزشی، توانمندسازی اعضای هیئت علمی، اجرای ممیزی آموزشی، ترویج اخلاق دانشگاهی، توسعه آموزشهای مهارتمحور، اجرای آموزشهای جامعهنگر و پاسخگو و بهینهسازی بهرهوری اقتصادی آموزش را بر عهده خواهند داشت.
این شیوهنامه در ۱۲ ماده و ۸ تبصره، در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ به تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسیده و از تاریخ ابلاغ، لازمالاجرا خواهد بود.
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