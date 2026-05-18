«کارورهای انرژی» فرصتی برای مدیریت مصرف است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، سعید توکلی، امروز (دوشنبه، ۲۸ اردیبهشت) در حاشیه دیدار معاونان وزیر نفت با اعضای کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار شانا، با اشاره به برگزاری نشست مشترک بیان کرد: نشست بسیار خوبی با اعضای کمیسیون انرژی مجلس برگزار و در آن، موضوع‌های مختلفی به‌ویژه فرآیند بازسازی و بازگرداندن ظرفیت تولید پالایشگاه عسلویه بررسی شد.

وی افزود: در این نشست، اقدام‌ها و تصمیم‌های مختلفی مطرح و به تصویب اعضا رسید و مقرر شد این مصوبات به بهترین شکل ممکن پیگیری شود.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین اقدام‌های این شرکت، موضوع «کارورهای انرژی» است، تصریح کرد: این موضوع با تأکید وزیر نفت و در چارچوب اسناد بالادستی در دستور کار قرار گرفته و هم‌اکنون ۷۷ قرارداد در استان‌های مختلف کشور امضا شده است.

توکلی بیان کرد: این اقدام فرصت بسیار خوبی برای استفاده از ظرفیت‌های موجود به‌منظور مدیریت، بهینه‌سازی و کنترل مصرف انرژی در کشور فراهم می‌کند.