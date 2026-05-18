بازسازی تأسیسات صنعت نفت به سرعت در حال انجام است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، حمید بورد مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران امروز (دوشنبه، ۲۸ اردیبهشت) در حاشیه دیدار معاونان وزیر نفت با اعضای کمیسیون انرژی مجلس در گفتوگو با خبرنگار شانا بیان کرد: امروز نشست مشترکی با کمیسیون انرژی برگزار شد تا عملکرد مجموعه صنعت نفت در شرایط جنگی کشور، شرایط پس از جنگ و برنامههای بازسازی تأسیسات و بخشهای آسیبدیده بررسی شود.
وی افزود: در این نشست، گزارشهای خوبی درباره روند بازسازی و اقدامهای انجامشده ارائه شد و خوشبختانه مجموعه صنعت نفت همانطور که در دوران جنگ، بدون حاشیه، عملکرد مثبت و قابل قبولی از خود نشان داد، اکنون نیز با همه توان در حال پیشبرد برنامههای بازسازی است.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با تأکید بر همافزایی میان بخشهای مختلف صنعت نفت تصریح کرد: برنامهریزی جامعی برای استفاده از همه ظرفیتهای موجود در شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و دیگر بخشهای صنعت نفت انجام شده تا بازسازیها در کوتاهترین زمان ممکن به نتیجه برسد.
بورد ادامه داد: هماکنون بخشهای مختلف صنعت نفت، بهویژه در شرکت ملی نفت ایران، بهصورت مستمر در حال اجرای عملیات بازسازی هستند و دیگر بخشها نیز به همین شکل در محل مستقر شدهاند و روند کار با پیشرفت و رشد مطلوبی در حال انجام است.
