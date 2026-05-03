عارف: صنعت نفت در دوران جنگ درخشان ظاهر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون اول رئیس‌جمهور در نشستی با مدیران ارشد شرکت ملی نفت ایران، عملکرد این مجموعه در دوران جنگ را درخشان توصیف کرد و از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان این صنعت راهبردی تقدیر به‌عمل آورد.

محمدرضا عارف در این نشست که با حضور حمید بورد، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، اعضای هیأت‌مدیره و مدیران عامل شرکت‌های تابعه برگزار شد، با اشاره به نقش کلیدی صنعت نفت در شرایط جنگی گفت: در دوران جنگ، بخش‌های مختلف دولت و صنعت فعال بودند، اما در رأس این فعالیت‌ها، مجموعه نفت خوش درخشید.

وی افزود: کارکنان عملیاتی این صنعت با هوشمندی و تخصص بالا، از تولید نفت و گاز تا توزیع فرآورده‌ها، عملکردی فوق‌العاده از خود نشان دادند و توانستند آرامش اقتصادی را در کشور حفظ کنند.

معاون اول رئیس‌جمهور با قدردانی از این تلاش‌ها تأکید کرد: آنچه در این حوزه رقم خورد، حاصل روحیه ایثار، تخصص و حضور میدانی کارکنان صنعت نفت بود که اجازه ندادند، اختلالی در زندگی مردم ایجاد شود.

در این نشست، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران نیز با اشاره به نقش این مجموعه در دوران جنگ گفت: صنعت نفت بخشی از پازل این نبرد بود و تا این لحظه، شرکت ملی نفت ایران عملکرد موفقی از خود به‌جا گذاشته است.

حمید بورد با تأکید بر تداوم حضور کارکنان این صنعت در میدان افزود: تمامی مدیران و کارکنان ستادی و عملیاتی شرکت ملی نفت ایران همچون سایر مردم ایران تا آخرین لحظه در صحنه باقی خواهند ماند و سنگر مقاومت و ایستادگی را ترک نخواهند کرد.

وی استمرار تولید و صادرات و ایجاد درآمد ارزی برای کشور را سه مأموریت اصلی این شرکت در دوران جنگ عنوان کرد و گفت: در این دوره ۴۰ روزه، علی‌رغم تهدیدات مکرر علیه زیرساخت‌های نفتی، از جمله جزیره خارک به‌عنوان پایانه اصلی صادراتی، مدیریت هزاران چاه و مخزن نفتی برای حفظ تولید و صادرات، با تلاش گسترده کارکنان عملیاتی و ستادی محقق شد.

در ادامه این نشست، مدیران عامل شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران نیز گزارشی از اقدامات انجام‌شده برای حفظ تولید و صادرات نفت و گاز کشور در این دوره ارائه کردند.

معاون اول رئیس‌جمهور در پایان با تأکید بر اهمیت نقش صنعت نفت در پایداری اقتصاد کشور خاطرنشان کرد: استمرار این مسیر با تکیه بر توان داخلی و روحیه جهادی کارکنان، تضمین‌کننده ثبات اقتصادی و عبور موفق کشور از شرایط سخت خواهد بود.