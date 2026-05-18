۴۰هزار کنتور هوشمند برای مشترکان زنجانی پرمصرف تا پایان سال نصب می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل کاظمی ظهر دوشنبهدر جمع خبرنگاران با اشاره به تحت پوشش بودن بیش از ۵۵۶ هزار مشترک در استان اظهار داشت: ۷۹.۹ درصد مشترکان در بخش خانگی هستند اما ۵۳ درصد انرژی مصرفی استان به صنعت اختصاص دارد که نشان‌دهنده اهمیت ویژه مدیریت مصرف در زنجان است.

وی از هدف‌گذاری جمع‌آوری ماهانه ۶۰ دستگاه ماینر غیرمجاز خبر داد و افزود: برنامه‌های هوشمندسازی شامل نصب کلیدهای فرمان‌پذیر از راه دور، احداث نقاط رینگ و تقویت شبکه در شهرستان‌ها در دست اجراست.

کاظمی با اشاره به رفع ضعف ولتاژ در مناطق مختلف، از نصب پست‌های جدید و تقویت سطح مقطع هادی‌ها خبر داد و گفت: در طرح بهارستان نیز ۱۱۱ کیلومتر بهسازی و ۱۱۳ کیلومتر توسعه شبکه روستایی هدف‌گذاری شده است.

وی درباره مدیریت مصرف در تابستان ۱۴۰۵ تصریح کرد: تاکنون برنامه خاموشی برای بخش خانگی ابلاغ نشده و تلاش داریم محدودیتی در این بخش اعمال نشود. در بخش اداری از هفته گذشته محدودیت‌ها آغاز شده و ادارات موظف به کاهش ۷۰ درصدی مصرف پس از ساعت اداری و ۳۰ درصدی پیش از شروع کار هستند. کنتورهای اداری هوشمند شده و در صورت عدم رعایت، برق آن‌ها خودکار قطع می‌شود.

کاظمی ادامه داد: برای کشاورزان پرمصرف روزانه ۵ ساعت محدودیت اعمال شده، صنایع بزرگ بالای ۲ مگاوات باید ۴۰ درصد کاهش مصرف داشته باشند و صنایع کوچک یک روز در هفته با طرح مدیریت بار همکاری می‌کنند.

وی با اشاره به نصب تجهیزات محدودکننده برای ۴۰ هزار مشترک پرمصرف خانگی و تجاری، خاطرنشان کرد: در صورت رعایت نکردن الگوی مصرف، محدودیت به صورت خودکار اعمال می‌شود. هدف اصلی پیشگیری از خاموشی‌های گسترده است که نیازمند همراهی مردم و دستگاه‌های اجرایی است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان همچنین از تبدیل بیش از ۹۰ درصد شبکه سیمی به کابل خودنگهدار، برق‌رسانی کامل به ۹۰۹ روستا و اجرای ۱۴ مگاپروژه توانیر در استان خبر داد.