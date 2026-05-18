ارائه تسهیلات کم بهره برای حل مشکل جوجه ریزی در مرغداری های ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد غلامی ظهر دوشنبه در نشست بررسی مسائل، موانع و دغدغه‌های مرغداران شهرستان دهلران اظهار کرد: حمایت از تولیدکنندگان و فعالان حوزه مرغداری امروز یک ضرورت اساسی برای حفظ اشتغال، تقویت اقتصاد محلی و تأمین امنیت غذایی جامعه به شمار می‌رود.

وی افزود: برداشتن موانع پیش‌روی تولید، پشتیبانی از اشتغال پایدار، تسهیل روند فعالیت مرغداران و رسیدگی به مطالبات آنان از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت ارشد استان است.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام با بیان اینکه از فروردین‌ماه امسال موضوع مرغ در زنجیره امنیت غذایی استان در اولویت قرار گرفته است، گفت: در این راستا نشست‌ها و پیگیری‌های متعددی انجام شده که یکی از مهم‌ترین چالش‌های مطرح‌شده، تأمین سوخت واحدهای مرغداری بوده ست.

غلامی ادامه داد: این مسئله به‌عنوان یکی از مشکلات جدی در سطح استان پیگیری شد و با تشکیل کارگروه ویژه سوخت مرغداران، روند رسیدگی و رفع این مشکل تسریع شده است.

وی با اشاره به رایزنی‌های انجام‌شده با بنیادها و شرکت‌های بزرگ اقتصادی و سرمایه‌گذاری تصریح کرد: اعطای تسهیلات کم‌بهره به واحدهای مرغداری در دستور کار قرار گرفته و تأمین نهاده‌های دامی نیز با برنامه‌ریزی مناسب و از طریق بخش خصوصی ساماندهی شده است، به‌گونه‌ای که بسیاری از مرغداری‌ها هم‌اکنون از این سازوکار بهره‌مند شده‌اند.

غلامی کمبود جوجه‌ریزی را یکی از چالش‌های اصلی ۳۷۵ واحد مرغداری استان ایلام عنوان کرد و افزود: این مشکل در شهرستان دهلران نیز وجود دارد که در این نشست برای آن راهکارهایی مورد بررسی قرار گرفت و تلاش می‌شود با تأمین سرمایه در گردش، شرایط لازم برای افزایش جوجه‌ریزی در واحدهای مرغداری فراهم شود.

وی در پایان با اشاره به اهمیت مدیریت زنجیره تولید تا توزیع مرغ گفت: فرآیند تأمین، توزیع و نظارت از دغدغه‌های اصلی در این حوزه است و تلاش می‌کنیم در صورت بروز کمبود در شهرستان‌ها، با توزیع مرغ منجمد بازار را تنظیم کرده و آرامش و ثبات را در بازار حفظ کنیم.