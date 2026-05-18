۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۵۳

تجلیل از ۱۰۰ زوج جوان در جشن وصال تبریز

تبریز-مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان شرقی با تأکید بر توجه جدی به مسائل جوانان گفت: اشتغال و مسکن از مهم‌ترین دغدغه‌های جوانان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین دوره «جشن وصال» روز دوشنبه با هدف معرفی و تجلیل از ۱۰۰ زوج جوان روز دوشنبه با حضور امیر تقی‌زاده معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی، پروین اشراقی مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری، خسرو کنعانی رئیس سازمان جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی و جمعی از مسئولان استانی و مردم در تبریز برگزار شد.

پروین اشراقی در این مراسم با قدردانی از اداره‌کل ورزش و جوانان برای برنامه‌ریزی مستمر در حوزه جوانان، اظهار کرد: لازم است تمامی برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌ها با در نظر گرفتن پیوست جوانان طراحی شود، چراکه جوانان سرمایه‌های اصلی کشور محسوب می‌شوند.

وی با اشاره به نقش جوانان در عرصه‌های مختلف کشور افزود: در همه مراحل تاریخی ایران از توسعه و سازندگی گرفته تا دوران دفاع مقدس، نقش جوانان تعیین‌کننده بوده است و امروز نیز باید ظرفیت‌ها و توانمندی‌های آنان محور توجه دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان شرقی با بیان اینکه مهم‌ترین دغدغه‌های جوانان اشتغال، مسکن و تسهیل مسیر تحصیل است، گفت: ضروری است بسترهای لازم برای رشد و پیشرفت جوانان فراهم شود تا آنان بتوانند با سهولت بیشتری مسیر زندگی و آینده شغلی خود را طی کنند.

اشراقی همچنین بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌ها برای حل مسائل جوانان تأکید کرد و گفت: ایجاد شبکه‌های ارتباطی و برگزاری نشست‌های هماهنگی می‌تواند در شناسایی مشکلات و ارائه راهکارهای عملی برای حمایت از جوانان مؤثر باشد.

وی ادامه داد: باید دست جوانان را گرفت و در مسیر پیشرفت و آرامش آنان گام برداشت تا بتوانند با امید و انگیزه بیشتر در مسیر زندگی حرکت کنند.

در این مراسم از ۱۰۰ زوج جوان استان آذربایجان شرقی تجلیل شد.

