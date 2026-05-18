۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۴۸

سلیمی: انتخابات هیئت رئیسه مجلس هفته آینده برگزار می‌شود

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: انتخابات هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی برای اجلاسیه‌ سوم هفته‌ آینده برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: هفته آینده، انتخابات هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی برای اجلاسیه سوم برگزار خواهد شد.

وی افزود: زمان دقیق برگزاری این جلسه و همچنین محل برگزاری آن به زودی اعلام خواهد شد.

گفتنی است، طبق آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، اعضای هیئت رئیسه برای مدت یک سال با رأی مستقیم نمایندگان انتخاب می‌شوند.

ترکیب هیئت رئیسه شامل یک رئیس، دو نایب رئیس، شش دبیر و سه ناظر است. هیئت رئیسه دائم برای یک سال اداره امور مجلس را بر عهده خواهد داشت.

در حال حاضر، محمدباقر قالیباف، علی نیکزاد، حمیدرضا حاجی‌بابایی، مجتبی بخشی‌پور، احمد نادری، روح الله متفکرآزاد، عباس پاپی‌زاده، رضا جباری، صدیف بدری، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عباس گودرزی و سید جلیل میرمحمدی، اعضای هیئت رئیسه مجلس هستند.

زهرا علیدادی

