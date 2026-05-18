به گزارش خبرگزاری مهر، محرم وزیری در نشست خبری با خبرنگاران در سنندج اظهار کرد: فعالیت رسانهای در کردستان به دلیل هجمه و طمع همیشگی رسانههای غربی، کاری سخت اما اثرگذار و تعیینکننده است.
وی با بیان اینکه رسانهها امانتداران واقعی ادبیات و مطالبات مردم هستند، افزود: اصحاب رسانه در مقابله با تصویرسازیهای منفی دشمنان علیه جامعه ایرانی و استان کردستان نقش مهم و قابل تقدیری دارند.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان تاکید کرد: این ستاد خود را حامی رسانههای استان میداند و تلاش میکند در مسیر تقویت گفتمان انقلاب اسلامی در کنار فعالان رسانهای باشد.
وزیری با اشاره به رویکرد ایجابی ستاد امر به معروف گفت: هدف اصلی، تقویت تعلق ملی و جلوگیری از آسیب به این سرمایه اجتماعی از سوی جریانهای داخلی و خارجی است و رسانهها در این مسیر میتوانند نقشآفرینی مؤثری داشته باشند.
وی تشکیل شورای راهبردی با حضور نخبگان و صاحبنظران با سلایق مختلف فکری را از اقدامات مهم ستاد عنوان کرد و افزود: حضور میدانی رسانهها در عرصههای فرهنگی و اجتماعی ضروری است و صرف نظریهپردازی نمیتواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد.
دبیر ستاد امر به معروف کردستان با اشاره به ظرفیت دانشگاهها و نخبگان استان بیان کرد: جامعه دانشگاهی میتواند در تقویت پروژههای فرهنگی و اجتماعی و افزایش تعلق ملی نقش محوری ایفا کند.
وزیری همچنین بر ضرورت شناسایی چهرهها و نیروهای اثرگذار در استان تاکید کرد و گفت: تغییر افراد در ساختارها بدون حضور نیروهای تحولخواه، منجر به تحول واقعی نخواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از برخی رفتارهای مدیریتی اظهار کرد: ستاد امر به معروف نسبت به ولنگاری مدیریتی و سوءاستفاده از جایگاهها بیتفاوت نخواهد بود و این موارد را رصد میکند.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان، خدمت صادقانه به مردم را مهمترین وظیفه مسئولان دانست و افزود: مسئولیت باید فرصتی برای خدمت به مردم و مستضعفان باشد، نه ابزاری برای منافع شخصی.
وزیری در پایان با دعوت از رسانهها برای تقویت مطالبهگری در استان گفت: شورای رسانهای ستاد با حضور فعالان رسانهای تشکیل میشود تا نقش رسانهها در نظارت اجتماعی و پیگیری مطالبات مردمی پررنگتر شود.
