برگزاری یازدهمین نمایشگاه ملزومات جهیزیه در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، یازدهمین دوره نمایشگاه ملزومات جهیزیه تبریز با هدف حمایت از تولیدات داخلی، کمک به تسهیل تأمین کالاهای مورد نیاز زوجهای جوان و ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان برگزار میشود.
در این نمایشگاه طیف گستردهای از کالاها و خدمات مرتبط با جهیزیه ارائه خواهد شد که از جمله آنها میتوان به لوازم خانگی برقی و غیربرقی، لوازم آشپزخانه و ظروف خانگی، مبلمان، سرویس خواب و دکوراسیون داخلی، فرش و موکت، کالای خواب و منسوجات خانگی، لوازم صوتی و تصویری و همچنین مصنوعات چوبی و تزئینی مرتبط با منزل اشاره کرد.
یازدهمین نمایشگاه ملزومات جهیزیه تبریز از ۲۸ اردیبهشت تا ۱ خرداد ۱۴۰۵ در محل نمایشگاه بینالمللی تبریز برگزار میشود و همهروزه از ساعت ۱۶ تا ۲۲ پذیرای بازدیدکنندگان، خانوادهها و بهویژه زوجهای جوان خواهد بود.
