فعالیت ۱۱۰ مرکز مشاوره تخصصی ازدواج در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، امیر تقیزاده عصر دوشنبه در مراسم تجلیل از زوجهای جوان با اشاره به برنامههای حمایتی اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی در حوزه ازدواج و خانواده اظهار کرد: در حال حاضر ۱۱۰ مرکز مشاوره تخصصی ازدواج با معرفی این ادارهکل در سطح استان فعالیت میکنند.
وی افزود: این مراکز با هدف ارائه خدمات تخصصی و کمک به تحکیم بنیان خانواده راهاندازی شدهاند و زوجین میتوانند در صورت نیاز از خدمات مشاورهای آنها به صورت رایگان استفاده کنند.
معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی همچنین از فعالیت مراکز همسانگزینی در استان خبر داد و گفت: ۱۳ مرکز همسانگزینی در حوزه انتخاب همسر و شریک زندگی در استان فعال هستند که افراد میتوانند از طریق این مراکز برای یافتن شریک زندگی خود اقدام کنند.
وی در ادامه با اشاره به برگزاری مراسم تجلیل از زوجهای جوان در این برنامه گفت: در این مراسم از ۱۳۰ زوج جوان تقدیر شد.
تقیزاده همچنین به برپایی نمایشگاهی در حاشیه این مراسم اشاره کرد و افزود: نمایشگاهی با عنوان «پاتوق فرهنگی جوانان» با حضور غرفههای مختلف از جمله غرفه جهاددانشگاهی استان به صورت رسمی افتتاح شد.
