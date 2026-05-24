 فرماندار بناب: اخلاق، ستون اصلی خانواده پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین قلعه‌ای، روز یکشنبه، در همایش تجلیل از خادمان و فعالان حوزه ازدواج و خانواده و فرزندآوری که به مناسبت گرامیداشت هفته ازدواج برگزار شد، با قدردانی از خیرین این حوزه اظهار کرد: اقدام خیرین در حمایت از ازدواج و ترویج فرزندآوری، حرکتی ارزشمند در راستای توسعه و تعالی زیرساخت‌های جامعه است، چرا که خانواده، بنیان و اساس شکل‌گیری نسل‌های آینده و موتور محرک توسعه کشور محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه ازدواج پاسخی به فطرت خداجوی انسان است، تصریح کرد: فلسفه غایی ازدواج رسیدن به آرامش و کمال است. در این مسیر، علاوه بر ازدیاد نسل، تربیت نسلی توانمند برای پیشبرد جامعه به سمت کمال، از اهداف متعالی این پیوند مقدس به شمار می‌رود.

فرماندار بناب با استناد به آموزه‌های دینی، ازدواج را عامل افزایش رزق، بهبود اخلاق و تقویت مروت و جوانمردی دانست و افزود: فرد با تشکیل خانواده، تمرین ایثار و مسئولیت‌پذیری را آغاز می‌کند. در واقع، شخصیت انسان در بستر خانواده شکل گرفته و فضیلت‌هایی همچون گذشت و پاسخگویی در برابر جامعه در این نهاد نهادینه می‌شود.

قلعه‌ای با تأکید بر اینکه اخلاق، هنر انسان بودن است، خاطرنشان کرد: در اندیشه‌های اسلامی، سعادت جمع، در گروی سعادت فرد است و برای داشتن جامعه‌ای سعادتمند، باید خانواده‌ها را در مسیر خوشبختی یاری کرد؛ چرا که خانواده موفق، افرادی تأثیرگذار به جامعه تحویل می‌دهد.

در ادامه این همایش، امیر تقی‌زاده، معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان‌شرقی نیز با تجلیل از فعالان این عرصه، گفت: جایگاه خیرین در فرهنگ دینی و ملی ما بسیار رفیع است و گذشتن از مال در راه خیر، نشان از بزرگی روح انسان دارد.

وی با اشاره به سختیِ گذشت از مال و جان در مسیرهای الهی افزود: خیرین ازدواج با تأسی به سیره شهدا، از اموال خود برای ترویج فرهنگ ازدواج می‌گذرند و این عمل، شایسته تقدیر و احترام ملائک است.

تقی‌زاده خطاب به زوج‌های جوان نیز تأکید کرد: اصل «آنچه برای خود می‌پسندید برای دیگران هم بپسندید» باید سرلوحه زندگی مشترک باشد. زوجین باید با ایجاد تعهد متقابل و احساس مسئولیت نسبت به یکدیگر، ضامن بقا و نشاط خانواده خود باشند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: کار خیر در حوزه ازدواج، فعالیتی است که هر کسی توفیق انجام آن را ندارد و بهترین دعا برای انسان، نگاه ویژه خداوند به قلب‌های پاک است.

این همایش با هدف تجلیل از تلاش‌های خیرین و فعالان حوزه ازدواج و خانواده برگزار و در پایان از خیرین حوزه ازدواج و خانواده تجلیل شد.