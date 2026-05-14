به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب مقصودی عصر پنجشنبه در جلسه هماهنگی برنامههای هفته ازدواج در تبریز اظهار کرد: مسئولان باید بیش از گذشته در کنار مردم و جوانان حضور داشته باشند و مسائل و دغدغههای آنان را از نزدیک لمس کنند، چرا که فاصله گرفتن از واقعیتهای اجتماعی، تصمیمگیری مؤثر را دشوار میکند.
وی با اشاره به اهمیت برنامهریزی و زمانبندی مناسب در اجرای فعالیتهای حوزه جوانان افزود: دشمن سالهاست با برنامهریزی مستمر بر روی نسل جوان کار میکند و اگر در جذب، اقناع و همراهسازی جوانان کوتاهی شود، فرصت اثرگذاری از دست خواهد رفت. از این رو لازم است اقدامات فرهنگی و اجتماعی بهموقع، هدفمند و با نگاه کلان اجرا شود.
مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی با تأکید بر ضرورت ایجاد فضاهای گفتوگو برای جوانان گفت: فراهم کردن بستر تعامل و تبادل نظر برای نسل جوان یک نیاز جدی است و در همین راستا طی سالهای گذشته خانههای جوانان در نقاط مختلف استان با هدف تقویت مشارکت اجتماعی و فرهنگی راهاندازی شده است.
مقصودی همچنین به نقش رسانهها در انعکاس فعالیتهای حوزه جوانان اشاره کرد و گفت: صداوسیما و رسانهها با پوشش گسترده خود میتوانند اقدامات و ظرفیتهای موجود را حتی در دورافتادهترین مناطق استان منعکس کرده و در ایجاد امید، نشاط اجتماعی و افزایش مشارکت جوانان نقش مؤثری ایفا کنند.
در ادامه این نشست، معاون فرهنگی و امور جوانان ادارهکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی نیز دانشگاهها، آموزش و پرورش و صداوسیما را از مهمترین شرکای این حوزه دانست و اظهار کرد: تعامل هدفمند با این مجموعهها میتواند به معرفی بهتر ظرفیت سازمانهای مردمنهاد جوانان و افزایش مشارکت اجتماعی منجر شود.
امیر تقیزاده با اشاره به برخی برنامههای اجرا شده توسط جوانان استان افزود: اجرای زنجیره انسانی توسط جوانان و ورزشکاران در اطراف نیروگاهها از جمله برنامههای اثرگذاری بود که بازتاب گستردهای در سطح کشور داشت و نشان داد ظرفیتهای تبریز قابلیت طرح در سطح ملی و فراملی را دارد.
وی از آغاز برنامههای هفته ازدواج از روز دوشنبه در عمارت کلاهفرنگی تبریز خبر داد و گفت: این برنامهها همزمان با سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه زهرا(س) با رویکرد فرهنگی، اجتماعی، امیدآفرینی و ایجاد نشاط در جامعه برگزار خواهد شد.
مدیرکل صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت تعامل مستمر میان رسانه و حوزه ورزش و جوانان اظهار کرد: صداوسیما خود را بخشی از این مجموعه میداند و آمادگی دارد برنامهها و فعالیتهای شاخص استان را بهصورت گسترده پوشش دهد.
ایوب نصیری افزود: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به امید و نشاط اجتماعی نیاز دارد و باید با برنامهریزی کارشناسی و تدوین تقویم مشترک، رویدادهای شاخصی در حوزه ورزش همگانی و برنامههای جوانان برگزار شود.
وی با اشاره به تغییرات نسلی در جامعه تأکید کرد: نسل جدید دارای ویژگیها و مطالبات متفاوتی است و موفقیت برنامههای فرهنگی و اجتماعی در گرو شناخت این تحولات و توجه به نیازهای نسل جوان خواهد بود.
این نشست با هدف هماهنگی برای برگزاری هرچه بهتر برنامههای هفته ازدواج و تقویت همکاری میان دستگاههای مرتبط در حوزه جوانان برگزار شد.
