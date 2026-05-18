به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س) همایش تجلیل از زوج های جوان به همت معاونت جوانان اداره ورزش و جوانان آذربایجان شرقی، استانداری آذربایجان شرقی، سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز برگزار شد.

پروین اشراقی اسکویی ضمن تقدیر و تشکر از دست اندرکاران برگزاری همایش تجلیل از زوج های جوان افزود: جوانان سرمایه های واقعی این مملکت هستند و ما وظیفه داریم مسیر پیشرفت و ترقی همچنین اشتغال و مسکن جوانان را مهیا کنیم.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان شرقی با تاکید بر ظرفیت جوانان و سازمان های مردم نهاد استان، عنوان کرد: با حمایت و پشتیبانی از جوانان باید شبکه ایران یاران را ارتقاء دهیم تا بیش از این در حل مشکلات جوانان نقش ایفا کنیم.

گفتنی است، در حاشیه این مراسم با حضور پروین اشراقی اسکویی مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان شرقی، امیرتقی زاده معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان، جابر اسدی سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان تبریز، خسرو کنعانی رئیس سازمان جهاد دانشگاهی استان، میر معصوم سهرابی مدیرعامل باشگاه شهرداری تبریز و سعید رضابی مدیر فرهنگسرای الغدیر از پنج زوج بصورت نمادین تجلیل بعمل آوردند.