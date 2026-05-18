سلامت جامعه در گرو بازنگری سبک زندگی و توسعه ورزش است  

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور قربانی روز دوشنبه در نشست توسعه ورزش همگانی با اشاره به نقش ورزش در ارتقای سلامت جامعه اظهار کرد: به دلیل دگرگونیهای عمیق در شیوه زندگی مردم، امروز با تهدیدهای جدی در حوزه سلامت بهویژه در سنین پایین و میان دانشآموزان مواجه هستیم.
وی افزود: همه ما باید در سبک زندگی خود بازنگری کنیم، چرا که سلامت و شیوه صحیح زندگی بر تمامی ابعاد زندگی فردی و اجتماعی تأثیرگذار است. انجام حداقل ۳۰ دقیقه ورزش روزانه میتواند نقش مهمی در تضمین سلامت افراد داشته باشد.
معاون امور ورزشی استان آذربایجانشرقی با اشاره به اعتیاد بهعنوان یکی از تهدیدهای جدی جامعه و بنیان خانواده گفت: پیشگیری از آسیبهای اجتماعی نیازمند همکاری دستگاههای اجرایی و تمرکز بر آگاهسازی جوانان و نوجوانان از طریق رسانههاست.
قربانی خاطرنشان کرد: تهدید سلامت جامعه تنها به مصرف مواد مخدر محدود نمیشود، بلکه برخی عادتهای رفتاری نادرست مانند استفاده بیرویه از فضای مجازی نیز سلامت افراد را به خطر میاندازد؛ از این رو خانوادهها و دانشآموزان باید توجه ویژهای به گنجاندن ورزش در برنامه روزانه خود داشته باشند.
