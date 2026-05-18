  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۰:۱۹

کنایه سرلشکر رضایی به ترامپ/ خودش ضرب الاجل می‌دهد، خودش لغو می‌کند

کنایه سرلشکر رضایی به ترامپ/ خودش ضرب الاجل می‌دهد، خودش لغو می‌کند

سرلشکر محسن رضایی مشاور نظامی فرمانده کل قوا به عقب‌نشینی مجدد ترامپ از مواضع پیشین خود واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محسن رضایی در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: «‏ضرب‌الاجل حمله نظامی تعیین می‌کند و خودش هم آن را لغو می‌کند! با این امید واهی که ملت و مسئولان ایران را تسلیم کند!

مشت آهنین نیروهای مسلح قدرتمند و ملت بزرگ ایران آن‌ها را وادار به عقب نشینی و تسلیم خواهد کرد.»

ساعتی قبل دونالد ترامپ با انتشار مطلبی، برای چندمین بار از ادعای خود مبنی بر حمله نظامی به ایران عقب‌نشینی کرد و مدعی شد که این تصمیم را بنا به درخواست رهبران عربستان، امارات و قطر و به دلیل آنچه وی «در جریان بودن مذاکرات جدی با تهران» اعلام کرد به تعویق انداخته است.

کد مطلب 6834184

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ناشناس IR ۰۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۹
      0 0
      پاسخ
      امریکا مانند اسراییل سر عهدشان وفا نمیکنند این همه تجهیزات در منطقه برای یورش ناگهانی است ابتدا از هوا بمباران و از زمین با زرهی حمله میکنند لذا همین الان وقتشه که تمام سلاحهای دشمن را نابود کنند باضافه ان کشوری که این سلاحهارا جا داده ، جنگ که میخواد رخ بدهد لااقل اول ما سلاحهای انها را نابود کنیم
    • یه ادم IR ۰۷:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۹
      0 0
      پاسخ
      البته به این حرف ترامپ که اقدام نظامی راعقب انداخته هم نبایدذره ای اعتمادکرد.چوم اوبارهادروغ گفته است.اوبارهاحرف از مذاکره زدولی پشتش حمله نظامی وترورمسولان وکشتارسرداران ومردم بود.اصلا قابل اعتماد نیست مثل چوپان دروغگو شده ترامپ.دیگه هیچکس حرفاشوباورنمیکنه
    • IR ۱۴:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۹
      0 0
      پاسخ
      ترامپ خودشیفته و نتانیاهو کودک کش از جنگ رو در رو میترسن مراقب حملات بی خبر شان باید باشید اونا تروریست هستن تا جنگجو

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها