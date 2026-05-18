به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محسن رضایی در صفحه شخصی خود در یکی از شبکههای اجتماعی نوشت: «ضربالاجل حمله نظامی تعیین میکند و خودش هم آن را لغو میکند! با این امید واهی که ملت و مسئولان ایران را تسلیم کند!
مشت آهنین نیروهای مسلح قدرتمند و ملت بزرگ ایران آنها را وادار به عقب نشینی و تسلیم خواهد کرد.»
ساعتی قبل دونالد ترامپ با انتشار مطلبی، برای چندمین بار از ادعای خود مبنی بر حمله نظامی به ایران عقبنشینی کرد و مدعی شد که این تصمیم را بنا به درخواست رهبران عربستان، امارات و قطر و به دلیل آنچه وی «در جریان بودن مذاکرات جدی با تهران» اعلام کرد به تعویق انداخته است.
