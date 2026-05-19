روایت نظام سلامت در جنگ؛ حضور پزشکان بازنشسته

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست، حسینعلی شهریاری رئیس گروه علوم بهداشتی و تغذیه فرهنگستان علوم پزشکی، به تبیین ابعاد مقاومت مردم و نظام در شرایط جنگی پرداخت.

در ادامه، علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت، با قدردانی از تلاش‌های کارکنان و مدیران حوزه بهداشت کشور، گزارشی از عملکرد این حوزه در دوران جنگ تحمیلی ارائه کرد.

به گفته وی، در طول جنگ اخیر ۲۲۴ مرکز بهداشتی، عمدتاً در استان‌های اصفهان و کرمانشاه و برخی شهرستان‌ها آسیب دیدند که ظرف کمتر از ۲۴ ساعت مراکز جایگزین فعالیت خود را آغاز کردند.

وی با اشاره به مهاجرت ۸.۵ میلیون نفر به مناطق شمالی کشور، اظهار داشت: خدمات بهداشتی ضروری برای سه ماه، از قبل پیش‌بینی و تأمین شده بود. همچنین فهرست افراد آسیب‌پذیر، استخراج و به شبکه‌های بهداشتی ارجاع شد تا مراقبت فعال تلفنی و خدمات حضوری برای آنان انجام شود.

معاون بهداشت وزارت بهداشت تأکید کرد: آمار واکسیناسیون در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بدون تغییر باقی ماند و غربالگری بیماران متابولیکی، همچنین فعالیت آزمایشگاه‌های آب و مواد غذایی نیز به‌ صورت ویژه ادامه یافت.

وی، تلاقی جنگ تحمیلی با ماه رمضان و تعطیلات نوروز را از جمله عوامل دشوار کننده مدیریت بحران عنوان کرد و افزود: با وجود شرایط پیچیده، مشکل حاد بهداشتی در کشور ایجاد نشد.

رئیسی از شناسایی دو هزار سالمند تنها در استان تهران خبر داد و گفت: خدمات مورد نیاز این افراد از جمله غذا و دارو با همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بهزیستی تأمین شد.

وی همچنین از اجرای گسترده آموزش‌های خودمراقبتی خبر داد و گفت: محتوای آموزشی مرتبط بیش از ۳۰۰ بار از رسانه ملی پخش شد.

به گفته معاون بهداشت وزارت بهداشت، محل ذخیره واکسن‌ها به دلایل امنیتی در نقاط مختلف کشور توزیع و ژنراتورهای پشتیبان برای مقابله با قطع احتمالی برق، پیش‌بینی و تأمین شد.

رئیسی ادامه داد: خدمات MMT و DIC در سراسر کشور فعال بود و بیش از سه میلیون خدمت بهداشتی و درمانی ارائه شد. همچنین با توجه به افزایش تعرفه‌های پزشکی، پزشکان پیشکسوت و بازنشسته نیز در مراکز درمانی حضور یافتند.

وی با اشاره به خدمات ارائه‌ شده در حوزه مادر و کودک، افزود: ۲۷۰ هزار مادر، ۱۳۱ هزار مورد مراقبت پس از زایمان و ۷۵ هزار نوزاد تحت مراقبت قرار گرفتند. همچنین ۹۵ هزار غربالگری نوزاد و ارجاع ۵۰ هزار مادر باردار برای خدمات تخصصی انجام شد.

رئیسی ادامه داد: در حوزه سلامت محیط نیز ۱۱۲۹ مورد بازدید از مناطق دارای حوادث انفجاری و مواد شیمیایی انجام شد و ۹۲۶ هزار کیلوگرم مواد غذایی فاسد یا در آستانه فساد از چرخه مصرف خارج شد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به اقدامات حوزه سلامت روان، گفت: سامانه‌های ۴۰۳۰ و ۱۹۰ در طول بحران فعال بودند و ۴۸۶ هزار غربالگری سلامت روان انجام شد که طی آن ۴۱ هزار فرد نیازمند پیگیری شناسایی شدند.

وی همچنین از پوشش مراقبت‌های تغذیه‌ای برای ۴۷ هزار سالمند، ۴۳ هزار مادر باردار و ۳۴ هزار بیمار مبتلا به فشار خون و دیابت خبر داد و افزود: در طول این مدت ۶۲ مورد طغیان بیماری‌های واگیر در استان‌ها شناسایی و کنترل شد

رئیسی در پایان با اشاره به شهادت ۲۷ نفر از کارکنان حوزه سلامت در جریان جنگ تحمیلی خاطرنشان کرد: پنج نفر از شهدای سلامت از کارکنان حوزه بهداشت بودند.

در ادامه این نشست، علیرضا اولیائی‌منش معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز گزارشی از عملکرد مراکز بهداشتی در جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی رمضان ارائه کرد.

وی با بیان اینکه تجربه جنگ ۱۲ روزه مانع غافلگیری مجموعه سلامت شد، گفت: سه روز پیش از آغاز جنگ، سه کارگروه «پدافند غیرعامل و مدیریت بحران»، «بسته خدمات سلامت در شرایط بحران» و «آموزش، اطلاع‌رسانی و تولید رسانه» تشکیل و فعال شدند.

به گفته وی، ۲۰۰ هزار سفیر سلامت در تهران فعالیت داشتند که حاصل آن هفت میلیون بازدید مجازی بود. همچنین کارشناسان سلامت روان در محل استقرار آسیب‌دیدگان جنگ حضور یافتند و ۱۵ هزار مورد بازدید از رستوران‌ها و مراکز بهداشت محیط انجام شد.

در بخش پایانی جلسه، اعضای گروه علوم بهداشتی و تغذیه بر ضرورت آمادگی بیشتر برای مدیریت بحران‌های احتمالی آینده، به‌ویژه در حوزه حوادث شیمیایی و بیولوژیک و تقویت آزمایشگاه‌های تخصصی تأکید کردند.

همچنین محققی معاون علمی فرهنگستان علوم پزشکی، بر ضرورت تدوین و ثبت تجربیات نظام سلامت، مستندسازی نقاط قوت و ضعف و انتشار این تجربیات در نشریات علمی و مراکز دانشگاهی تأکید کرد.