به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا قافله باشی در نشست خبری انجمن اهدای عضو که ظهر چهارشنبه در سالن جلسات علوم پزشکی برگزار شد، اظهار کرد: بررسی نمای کلی سلامت در استان قزوین نشان میدهد که شاخصهای شیوع و کنترل بیماریهای غیرواگیر، فشار خون، دیابت، پیشدیابت، مصرف دخانیات، اضافه وزن و چاقی در این استان از متوسط کشوری پایینتر و نامطلوبتر است.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین عنوان کرد: همچنین در حوزه جمعیت، رشد جمعیت استان روند کاهشی دارد؛ بهطوری که حتی با فرض بهداشت و باروری حداکثری و سلامت کامل نوزادان، آمار سال جاری از سال گذشته کمتر خواهد بود.
وی افزود: دلایل اصلی مرگومیر در سنین میانسالی در قزوین مانند کل کشور، بیماریهای قلبیعروقی و سکتهها، در سنین بالا سرطانها و در سنین جوانی سوانح و حوادث جادهای است، با این حال، شاخص مرگومیر نوزادان و مادران باردار در حد متوسط کشوری قرار دارد.
این مسئول تاکید کرد: در حوزه بهداشت و دارو، پوشش شبکه بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در تمام مناطق روستایی و شهری مطلوب است، هرچند برخی از فضاهای ارائه خدمات با فرسودگی مواجه هستند.
وی در ادامه گفت: در حال حاضر شهرستان تاکستان با جمعیت ۱۰۳ هزار نفر به عنوان اولویت وزارت بهداشت، تحت پوشش نظام ارجاع و پزشک خانواده قرار دارد و در حوزه نظارت بر غذا و دارو و امنیت غذایی، پایش منظم مزارع و محصولات کشاورزی از نظر باقیمانده آفات، سموم و فاضلابهای صنعتی به دلیل صنعتی بودن استان اهمیت بالایی دارد.
سهم پرداختی بیماران در بخش سرپایی به طور میانگین سه برابر شده است
قافله باشی مطرح کرد: از سوی دیگر، در حوزه دارو سهم پرداختی بیماران در بخش سرپایی به طور میانگین سه برابر شده است؛ اگرچه دولت با افزایش پوشش بیمهای برای بیماریهای مزمن مانند دیابت و فشار خون تلاش کرده این سهم را در بخش داروهای خاص ثابت نگه دارد.
وی با تاکید براینکه تعرفههای درمانی نیز امسال بین ۵۰ تا ۶۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافتهاند عنوان کرد: حوزه درمان استان قزوین با سه ضعف اصلی از جمله کمبود شدید نیروی انسانی (پزشک متخصص، پرستار و نیروهای پیراپزشکی نظیر رادیولوژی و فیزیوتراپی) مواجه است و یکی از موانع اصلی در ماندگاری نیروهای تخصصی و متعهد خدمت، کمبود شدید بضاعت دانشگاه در تامین محل اسکان مناسب برای پزشکان است؛ چالشی که قزوین را در ردیف دو استان ضعیف کشور در حوزه نگهداشت پزشکان قرار داده است، در حالی که این استان از نظر جذابیت اولیه برای گذراندن طرح جزو ۵ استان اول کشور محسوب میشود.
این مسئول تشریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی برای حل ریشهای این معضل و تامین زیرساختهای رفاهی کادر درمان، نیازمند تخصیص زمین و ساخت حداقل ۳۰ واحد مسکونی با حمایت خیرین سلامت است.
وی مطرح کرد: در بخش زیرساختهای درمانی، شاخص تختهای بیمارستانی قزوین با احتساب بخشهای خصوصی و تامین اجتماعی ۱.۵۸ به ازای هر هزار نفر است که از میانگین کشوری عقبتر بوده و استان با کمبود ۷۰۰ تخت مواجه است؛ کمبودی که با راهاندازی بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی قزوین برطرف خواهد شد.
وی ادامه داد: استان قزوین به شدت در حوزه تختهای روانپزشکی و تختهای دیالیز دچار ضعف است.
کمبود تخت دیالیز در قزوین
قافله باشی یادآور شد: در بخش دیالیز، به دلیل کمبود شدید تجهیزات، شاخص استان ۶ تا ۶.۵ بیمار به ازای هر تخت است در حالی که استاندارد آن ۴ تا ۵ بیمار است. این کمبود باعث کاهش کیفیت خدمات و اجبار به دیالیز بیماران در شیفتهای نیمهشب شده است و رفع این بحران و تامین ۶۰ تخت دیالیز استاندارد، نیازمند تکمیل درمانگاه خیریه محمدزاده با اعتباری در حدود ۱۰۰ میلیارد تومان از سوی خیرین و صنایع بزرگ استان است.
وی افزود: در حوزههای آموزشی، تجهیزاتی و پژوهشی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین با وجود پذیرش ۳ هزار و ۸۰۰ دانشجو، در دانشکده پزشکی با کمبود شدید فضاهای آموزشی مواجه است که این مسئله بر کیفیت آموزش تاثیر مستقیم میگذارد.
قافله باشی عنوان کرد: فرسودگی و قدمت بالای تجهیزات پزشکی نظیر دستگاههای آنژیوگرافی و تصویربرداری و افزایش سرسامآور قیمت قطعات وارداتی مانند افزایش قیمت تیوب سیتیاسکن به ۱۳ میلیارد تومان ناشی از حذف ارز ترجیحی و تحریمها، تامین تجهیزات را با چالش مواجه کرده است.
وی در پایان گفت: در بخش پژوهش، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین رتبه اول را در میان دانشگاههای همتیپ خود در کلانمنطقه شش کشور داراست؛ هرچند پایاننامههای مقاطع تکمیلی به دلیل عدم مدیریت بیماران پیوندی در داخل استان و مواجه بودن با اولویتهای صنعتی و محیطزیستی، فعلاً به موضوع پیوند عضو سوق داده نشدهاند و در نهایت مسئولان دانشگاه تاکید کردند که تا زمان تغییر رویکرد سلامت کشور از درمانمحور به پیشگیریمحور، اجرای کامل نظام پزشک خانواده، غربالگری و اصلاح سبک زندگی، هزینههای درمانی کنترل نخواهد شد.
