بوشهر سرزمین آفتاب تابان؛ ظرفیتی که باید به برق پایدار تبدیل شود

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: بوشهر را میتوان از آن استانهایی دانست که آفتاب، فقط یک مؤلفه اقلیمی برای آن نیست؛ یک سرمایه راهبردی است. استانی که در طول سال روزهای آفتابی فراوان دارد و از ظرفیتهای کمنظیر برای استقرار نیروگاههای خورشیدی برخوردار است، امروز بیش از همیشه در کانون توجه قرار گرفته است؛ آن هم در شرایطی که کشور با ناترازی در تولید و مصرف برق روبهرو است و تأمین پایدار انرژی به یکی از مهمترین دغدغههای اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است.
در چنین وضعیتی، صرفاً توصیه به صرفهجویی کافی نیست و بدون تردید مدیریت مصرف، یک اصل ضروری است، اما این اصل زمانی نتیجه مطلوب میدهد که در کنار آن، تولید نیز افزایش یابد؛ آن هم تولیدی که از مسیرهای پایدار، پاک و کمهزینه در بلندمدت عبور کند.
انرژی خورشیدی دقیقاً در همین نقطه معنا پیدا میکند؛ منبعی که نه سوخت فسیلی میطلبد، نه آلایندگی دارد، نه فشار مضاعفی بر شبکه انرژی وارد میکند و نه آینده را قربانی نیاز امروز میسازد.
در بوشهر طی سالهای اخیر قدمهای مهمی در این مسیر برداشته شده است. تعدادی از نیروگاههای خورشیدی استان وارد مدار شدهاند و طرحهای دیگری نیز در دست اجراست. با این حال، کارشناسان و مسئولان بر این باورند که سرعت اجرای پروژهها باید بیشتر شود؛ زیرا هر روز تأخیر در این حوزه، به معنای از دست رفتن بخشی از ظرفیت ارزشمند استان در مواجهه با بحران انرژی است.
ظرفیت خورشید نباید معطل بماند
کارشناس حوزه برق در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: توسعه انرژی خورشیدی یک انتخاب لوکس یا مقطعی نیست، بلکه ضرورتی راهبردی برای آینده انرژی کشور است.
مجتبی زارع اضافه کرد: استان بوشهر از نظر تابش خورشید، شرایط بسیار مناسبی برای توسعه نیروگاههای خورشیدی دارد و باید این ظرفیت به بهترین شکل مورد استفاده قرار گیرد.
وی با اشاره به اهمیت انرژی خورشیدی در تامین برق پایدار تصریح کرد: انرژی خورشیدی میتواند در کاهش وابستگی به منابع متعارف و افزایش پایداری شبکه برق نقش مؤثری ایفا کند.
وی با اشاره به اینکه توسعه این نوع انرژی، تنها یک پروژه عمرانی یا صنعتی نیست بلکه یک سیاست آیندهنگرانه است، بر ضرورت برنامهریزی دقیق، تسهیل سرمایهگذاری و رفع موانع اجرایی تأکید کرد.
به گفته این کارشناس، اگر امروز برای تقویت زیرساختهای تولید برق خورشیدی تصمیمهای جدی گرفته نشود، در سالهای آینده هزینههای ناترازی انرژی بسیار سنگینتر خواهد شد.
۱۰۰ مگاوات وارد مدار شد، ۵۰ مگاوات در راه است
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه توسعه انرژی خورشیدی در استان با جدیت دنبال میشود، از ورود بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید برق خورشیدی به مدار خبر داد.
حدود ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی استان وارد مدار شد و ۵۰ مگاوات دیگر در حال تکمیل است و فعالیت آنها متوقف نشده است غلامرضا حشمتی اضافه کرد: حدود ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی استان وارد مدار شد و ۵۰ مگاوات دیگر در حال تکمیل است و فعالیت آنها متوقف نشده است، اما پروژههای بخش خصوصی ۵ و ۶ مگاواتی با تأخیر روبهرو شدهاند.
وی تصریح کرد: روند توسعه این بخش متوقف نشده و برنامهها همچنان با جدیت دنبال میشود، اما برخی پروژهها نیازمند تسریع در روند اجرا و رفع موانع هستند.
وی تأکید کرد: توسعه انرژی خورشیدی در بوشهر باید با جدیت بیشتری ادامه پیدا کند، چرا که این استان از نظر شرایط اقلیمی و میزان تابش، یکی از مستعدترین نقاط کشور برای تولید برق خورشیدی محسوب میشود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر در بخش دیگری از سخنانش بر این نکته تأکید کرد و ادامه داد: توسعه تولید برق خورشیدی، بهتنهایی کافی نیست و باید همزمان فرهنگ مصرف نیز اصلاح شود. در این زمینه اقدامات خوبی آغاز شده، اما این مسیر نیازمند استمرار و نهادینهسازی است.
این نگاه، دقیقاً همان حلقه مفقودهای است که سالها درباره آن صحبت شده؛ تولید بیشتر، همراه با مصرف مسئولانهتر. اگر مردم، صنایع و دستگاهها در کنار توسعه نیروگاههای خورشیدی، الگوی مصرف خود را اصلاح کنند، فشار کمتری بر شبکه برق وارد میشود و بهرهوری کل سامانه انرژی افزایش مییابد.
در واقع، توسعه انرژی تجدیدپذیر بدون فرهنگسازی در مصرف، به اندازه کافی اثرگذار نخواهد بود؛ همانطور که صرفهجویی بدون افزایش تولید، مشکل را از ریشه حل نمیکند.
حمایت از سرمایهگذاران، شرط شتاب گرفتن پروژهها
استاندار بوشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بر ضرورت برنامهریزی بلندمدت برای توسعه انرژی خورشیدی در استان تأکید کرد و از حمایت از سرمایهگذاران بخش خصوصی، ارائه تسهیلات و تأمین نیازهای این حوزه خبر داد.
حمایت از سرمایهگذاران بخش خصوصی، تسهیل مسیر اجرای طرحها و تأمین نیازهای زیرساختی از اولویتهای مدیریت استان است ارسلان زارع با اشاره به اینکه این استان میتواند نقش مهمی در آینده انرژی کشور ایفا کند، بیان کرد: حمایت از سرمایهگذاران بخش خصوصی، تسهیل مسیر اجرای طرحها و تأمین نیازهای زیرساختی از اولویتهای مدیریت استان است.
وی خاطرنشان کرد: استفاده از انرژی های تجدید پذیر از جمله تولید برق خورشیدی به عنوان یک هدف و اولویت مهم در استان بوشهر در دستور کار است و مدیریت ارشد استان پیگیری های فراوانی را در این زمینه داشته و در کنار سرمایه گذاران است.
به گفته استاندار بوشهر، توسعه انرژی خورشیدی باید با نگاه بلندمدت و پشتوانه اجرایی دنبال شود تا ظرفیتهای بوشهر به نتیجه ملموس در تولید برق تبدیل شود.
واقعیت این است که بوشهر در موضوع انرژی خورشیدی فقط یک استان بهرهمند از آفتاب نیست؛ این استان میتواند به یک الگو در بهرهگیری از انرژیهای پاک تبدیل شود.
ورود ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی به مدار، تکمیل ۵۰ مگاوات دیگر و ادامه طرحهای بخش خصوصی، نشانههایی از آغاز یک مسیر مهم است؛ مسیری که اگر با شتاب، حمایت، سرمایهگذاری و برنامهریزی دقیق همراه شود، میتواند بوشهر را به یکی از قطبهای اصلی تولید برق خورشیدی در کشور بدل کند.
در شرایطی که ناترازی انرژی به یک واقعیت جدی تبدیل شده، توسعه نیروگاههای خورشیدی دیگر یک انتخاب حاشیهای نیست، بلکه ضرورتی حیاتی است.
بوشهر با آفتاب فراوان، زمین مستعد، نگاه رو به جلو و اراده مسئولان، این فرصت را دارد که از دل محدودیتها، راهی تازه برای تأمین پایدار برق بگشاید؛ راهی که اگر امروز جدی گرفته شود، فردا ثمرهاش در خانهها، صنایع و زندگی مردم دیده خواهد شد.
خورشید در بوشهر فقط طلوع نمیکند؛ اگر درست دیده و درست بهرهبرداری شود، میتواند به روشنترین پاسخ برای بحران برق تبدیل شود.
