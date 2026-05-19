خبرگزاری مهر؛ گروه استانها- علیرضا نوری کجوریان: ساده و صمیمی اما متفاوت از همه جشن های عروسی که تاکنون شرکت کرده ایم نه از تالارهای مجلل خبری هست و نه از اسراف و ریخت و پاش های مرسوم در عروسی ها.
این شب ها خیایان و میادین مازندران، محفل عروسی و ازدواج ساده جوانانی است که جشن عقدشان را با وطن و ایران پیوند زده اند.
جشنهایی که ساده است و مهمان مراسم از همه اقشار هستند، کادوهای عروسی طعم صلوات دارد. زوجهایی که با بدرقه مردم و در مراسم شبهای مقاومت روانه بخت میشوند.
دیشب جشن ازدواج چند زوج جوان در شهرهای مختلف مازندران برگزار شد و با پرچم ایران و لبنان و حزبالله روی صحنه و پیشخوان آمدند. مردم به ویژه زنان و دختران در شادی مراسم آنان، به یاد پیوند آسمانی مولای متقیان و حضرت فاطمه زهرا(س) شادی میکردند.
عروس و دامادها در اجتماعات شبانه میادین اصلی شهرها با خواندن خطبه عقد، هلهله و شادی مردم روانه بخت شدند.
جشن شان ساده بود و مهریههایشان هم سادهتر؛ از ۱۴ سکه گرفته تا کمی بیشتر. کادویی هم به آنان داده شد، جنسشان معنوی بود؛ از سفر مشهد تا کربلای معلی و هزینه سفرها هم از سوی مردم و خیران تأمین شد.
ساری؛ میدان امام حسین(ع) مملو از جمعی
میدان امام حسین(ع) ساری دیگر جای سوزن انداختن نبود. مردمی که آمده بودند، ایستاده بودند و شادی میکردند. خبری از کارت های دعوت و تشریفات نبود.
در میان جمعیت قدم زد؛ پیرزنی با پرچم ایران که آن را روسری کرده بود، نوجوانی با پرچم حزبالله در دست، مرد میانسالی که بچه را روی شانه گذاشته بود، همه در یک صف ایستاده بودند و عروسی دختران و پسران را جشن گرفته بودند.
در ساری، دو زوج جوان روی صحنهای که از قبل آماده شده بود، در مقابل چشمان جمعیت نشستند. پشت سرشان پرچمهای ایران، لبنان و حزبالله نصب شده بود. سفره عقد ساده، بدون هیچ تجمل و تشریفات خاصی.
لحظهای که خطبه عقد خوانده شد، جمعیت یکپارچه دست به دعا برداشت و صدای «صلوات» فضای میدان را پر کرد آنگاه پرچم بر دستان مردم به اهتزاز درآمد و جمعیت نوای یا علی مولا سر دادند.
پس از پایان مراسم، مردم عروس و دامادها را با صلوات و هلهله تا مقابل خانه بخت بدرقه کردند. پیر و جوان، زن و مرد، همه در این بدرقه سهیم بودند.
بابلسر؛ یک جشن ساده در خیابان
در بابلسر اما حال و هوای متفاوتی حاکم بود، یک زوج جوان روی صحنهای که برای همین مراسم آماده شده بود، در کنار یکدیگر نشستند. حضور پررنگ اهالی محله وجوانان، این مراسم را خاص کرده بود.
خطبه عقد خوانده شد و مردم با صلوات، این پیوند را تبریک گفتند. حاضران به جای هدیههای گرانقیمت، پاکتهایی حاوی کمک نقدی برای سفر زیارتی عروس و داماد به کربلا به آنان هدیه دادند.
نوشهر؛ موج مقاومت و عروسی چهار زوج
در نوشهر جمعیت پرشورتر از قبل بود. چهار زوج جوان که اتفاقا از سربازان فراجا بودند به خانه های بخت می رفتند.
عروس و دامادها با لباس سفید، اسلحه در دست دامادها و پرچم در دست نوعروسان. خانواده ها روی سرشان نقل و نبات می ریختند و آسمان در شب پیوند آسمانی فرشته ها نورباران شده بود.
سفره عقد چهار زوج در مقابلشان پهن بود؛ بسیار ساده، بدون هیچ تجملاتی با یک کیک که آخر مراسم کام مردم را شیرین کرده بود.
سادهزیستی در ازدواج
حجتالاسلام سید عباس حسینی، امام جمعه نوشهر، که در این مراسم حضور داشت، در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت تسهیل و ساده گرفتن ازدواج جوانان، خطاب به خانوادهها گفت: باید تجمل را کنار بگذارید. مهریه بالا افتخار نیست.
وی افزود: اگر دامادی از روی رودربایستی مهریه سنگین را بپذیرد، این کار صحیح نیست و باید فرهنگ غلطی که در جامعه رواج یافته است را کنار بگذاریم و به سمت ازدواج آسان و به سبک اهل بیت(ع) حرکت کنیم.
وی افزود: امروز جوانان ما برای شروع زندگی مشترک نیاز به حمایت دارند، نه اینکه با مهریههای سنگین و تشریفات زاید، از ابتدا زیر بار سنگین بدهی بروند.
رامسر؛ ۵۰ زوج تازه ازدواج کرده در صف راهپیمایی
رامسر اما پررونقترین و خاصترین جشن را داشت. حضور ۵۰ زوج جوان تازه ازدواج کرده با لباسهای سفید مراسم را دیدنی تر کرده بود. این زوجها که تازه عروسی کرده بودند، با لباسهای سفید و شاد، پیشاپیش جمعیت در یک راهپیمایی نمادین شرکت کردند.
۵۰ زوج جوان دست در دست هم، پشت سر عروس و دامادهایی که تازه خطبه عقدشان خوانده شده بود، حرکت میکردند.
زنان با چادرهای سفید و گلگلی، مردان با پیراهنهای محلی روشن. چهرههایشان از خوشحالی برق میزد. این جمعیت سفیدپوش، جلوتر از مردم عادی حرکت میکردند و نماد تداوم سنت ازدواج و پایداری زندگی مشترک بودند.
یکی از این زوجها، به خبرنگار مهر گفت: زندگی ساده و بیتجمل هم شیرین است و خودمان ساده گرفتیم و حالا خوشبخت هستیم و آمدیم تا در مقاومت مردم ایران همراه شویم.
جشنهایی ساده با سفرههای بیآلایش، مهریه پایین، کادوهایی که طعم سفر کربلا دارد، مهمانانی از همه اقشار، بدرقهای که محبت مردم بود، الگوی ازدواج آسان در شبهای مقاومت در مازندران است و پیوندهایی که آسمانی شده است.
