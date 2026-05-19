واحدهای غیرمجاز بدون دردسر خدمات اقامتی ارائه می دهند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، دومین گردهمایی روز موزه و بوم گردی در وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی برگزار شد.
یاور عبیری رئیس جامعه انجمنهای حرفهای اقامتگاههای بومگردی در این مراسم با انتقاد از روند دشوار اخذ مجوز و نظارتهای چندگانه بر واحدهای دارای مجوز، گفت: متقاضی مجوز از ابتدا باید از تعزیرات، کاربری، نظارتهای پیشین و پسین اماکن، اداره بهداشت، میراث، نصب اپلیکیشن نیروی انتظامی و دوربینهای متعدد عبور کند.
وی خطاب به وزیر میراث فرهنگی افزود: کدام فرد عاقلی خانواده خود را به بومگردی میبرد که پر از دوربینهای نظارتی است، همه اینها در حالی است که واحدهای غیرمجاز بدون هیچ دردسری در کنار این مراکز فعال هستند.
وی تأکید کرد: تضعیف فرایند صدور مجوز به نفع حذف غیرمجازها نیست؛ بلکه دستگاههای متعدد نظارتی خود یکی از موانع اصلی هستند.
عبیری با اشاره به وعدههای پیشین درباره تفویض اختیار به تشکلها، خواستار واگذاری از آموزش و درجهبندی تا صدور مجوز به انجمن بومگردی به عنوان مصداق واگذاری دولت به بخش خصوصی شد.
وی همچنین از مسئولان خواست با اتصال نهادهای مرتبط با اعتبارات عمرانی و روستایی و استفاده از وامهای بینالمللی بازسازی، زیرساختهای گردشگری روستایی را ارتقا دهند.
بوم گردی ها قوه محرک توسعه روستایی
در ادامه انوشیروان محسنی بندپی معاون گردشگری کشور با تأکید بر ارتقای جایگاه گردشگری در نظام حکمرانی و دیپلماسی بینالمللی و تسهیل فرایند واگذاری تصدیها به تشکلها، گفت: هر اختیاری که لازم باشد -چه در واگذاری اختیارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استانها به تشکلها هیچ مقاومتی وجود ندارد و نخواهد داشت.
محسنی بندپی افزود: در دولت چهاردهم میز توسعه گردشگری روستایی شکل گرفته و بومگردیها قوه محرک و کلید این توسعه هستند.
معاون گردشگری کشور در همایشی با اشاره به ظرفیتهای ارزشمند گردشگری در حوزههای تمدن، سلامت، طبیعت، زیارت و دریا، گفت: یکی از جذابیتهایی که متأسفانه سالها از آن غفلت شد، توسعه گردشگری روستایی بود.
وی افزود: در دولت چهاردهم در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، میز توسعه گردشگری روستایی شکل گرفته است و بومگردیها قوه محرک و کلید توسعه گردشگری روستایی هستند که میتوانند در توانمندسازی جوامع محلی، رونق اشتغال، و بازسازی، حفظ و ارتقای هویت روستاها نقش ایفا کنند.
معاون گردشگری کشور با تأکید بر اینکه بر اساس همین راهبرد بود که برای اولین بار در ۱۵ وزارتخانه پیگیر توسعه بومگردیها و صنایع دستی هستیم، تصریح کرد: کمهزینهترین و سریعترین مسیر برای خلق ثروت ملی، افزایش سرمایه اجتماعی و رونق اقتصادی، گردشگری روستایی و بومگردی است.
محسنی بندپی گفت: هر اختیاری که لازم باشد چه در واگذاری اختیارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استانها، چه به تشکلها هیچ مقاومتی وجود ندارد و نخواهد داشت و ما در خدمت روانتر، راحتتر و بهتر کردن کار برای گردشگری کشور هستیم.
وی با اشاره به برگزاری نشست با مدیران کل استانی، خواستار همکاری برای برنامههای بازاریابی، مارکتینگ و هوشمندسازی شد و اظهار داشت: واقعاً توان تشکلها برای انجام این امور وجود دارد و ما میتوانیم مشارکت دهیم و شرایطی فراهم کنیم که این ظرفیت نهفته کشور روستاهای جذاب با غذای محلی، فرهنگ محلی و زنجیره ارزشی که میتواند شکل بگیرد و بیش از گذشته شکوفا شود. بومگردی میتواند مرکز ثقل این توسعه قرار گیرد.حسینزاده: باید از محرومیتزدایی به توانمندسازی مردم و سرمایه اجتماعی برسیم.
در ادامه؛ عبدالکریم حسینزاده معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت: من اعتقاد دارم میل به امید و امیدوار بودن جامعه در آن روستا اهمیت بسیار بالایی دارد. ما برای ماندگاری مردم در روستا چه باید بکنیم؟ این مسئله اساسی است که همگی باید بهش فکر کنیم و بهش بپردازیم.
حسینزاده با اشاره به اقتصاد شهری محور گفت: از دید من ما باید به اقتصاد روستایی نگاه کنیم و مردم را از مردمی که همیشه گیرنده بودند، به مردمی که مشارکت میکنند تبدیل کنیم. اقتصاد بومگردی میتواند این شیفت پارادایم را ایجاد کند. پیوند فرهنگ شما با فرهنگهای دیگر میتواند لحظه رخداد آن اتفاق مهمی باشد که در روستای شما، در استان شما، در منطقه شما باید رخ بدهد.
معاون رئیسجمهور سومین مسئله از دیدگاه خود را پیوند بومگردی با انسجام اجتماعی دانست و اظهار داشت: جامعه ما در شرایط دشواری دارد زیست میکند. همگی ما این را میدانیم. تحریمها هست، سختیهای جنگ است، مسائل موضوعات بسیار زیادی وجود دارد. اگر ما درست رفتار کنیم، ظرفیتهای زیادی در ایران وجود دارد. تمام آدمهایی که در این حوزه فعالیت میکنند باید سعی کنند پیوند و انسجام اجتماعی را تقویت کنند.
وی با نقد رویکرد محرومیتزدایی سنتی تصریح کرد: من دیگر صادقانه میگویم واژه محرومیتزدایی واژه زیبایی نیست. به خیلی از دوستان میگویم بیایید از سرمایه اجتماعی حرف بزنیم، از قدرتمند کردن مردم حرف بزنیم، از مملکت شدن ملت حرف بزنیم. با اتفاقاتی که در جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه افتاد، شما فرض کنید و احساس کنید هر برنامهای میتوانیم داشته باشیم.
حسینزاده در پایان با اشاره به روند غلطی که برای محرومیتزدایی تعریف شده، گفت: فکر میکنم پروژه نمیتواند نجاتدهنده باشد و یک مثال خیلی کوچک میآورم: جاهایی داریم دو تا مدرسه ساختیم اما دانشآموزی وجود ندارد و دلیل آن این است که با معماری و با فرهنگ ساختوساز هماهنگ نبوده است.
نظر شما