به گزارش خبرنگار مهر، اردیبهشت ۱۴۰۵ رو به اتمام است و از پس چراغ کم سوی برگزاری کنسرت ها که طی روزهای گذشته دربرگیرنده مباحث متعددی در حوزه های رسانه ای و اجرایی بوده است، تعدادی از هنرمندان و فعالان عرصه موسیقی اقدام به تولید تک آهنگ هایی کرده اند که از برجسته ترین آنها می توان به تک آهنگ های «نگاه تو» به خوانندگی علی زندوکیلی، «عشق بی کران» به خوانندگی پرواز همای و «کهنه گالوش» به خوانندگی امیرثاقب بردبار اشاره کرد.

«عشق بی کران» آهنگ رسمی تیم ملی فوتبال کشورمان در جام جهانی

تک آهنگ «عشق بی کران» عنوان یکی از آثار تازه منتشر شده ای است که با شعر، آهنگسازی و تنظیم پرواز همای در قالب یکی از آهنگ های رسمی تیم ملی فوتبال کشورمان در جام جهانی طی روزهای گذشته هم زمان با بدرقه ملی پوشان در میدان انقلاب تهران رونمایی شد.

سرود رسمی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ به سفارش فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران توسط مرکز هنری رسانه‌ای نهضت تولید شده است.

تک آهنگ «عشق بی کران» با صدای پرواز همای را از اینجا بشنوید.

«نگاه تو» برای یک سریال «بدنام» در شبکه نمایش خانگی

تک آهنگ «نگاه تو» عنوان یکی از تازه ترین آثار علی زندوکیلی خواننده است که طی روزهای اخیر در قالب یکی از موسیقی تیتراژهای سریال شبکه نمایش خانگی «بدنام» منتشر شد.

در این اثر که با حال و هوایی عاشقانه پیش روی مخاطبان قرار گرفته، محمدسعید میرزایی ترانه سرا، علیرضا افکاری موسیقی و حسام ناصری تنظیم کننده عوامل اجرایی را تشکیل می دهند.

سریال «بدنام» این روزها در حال پخش از شبکه نمایش خانگی است که توسط احسان سجادی حسینی کارگردانی شده است.

حسن پورشیرازی، امیر آقایی، سینا مهراد، لعیا زنگنه، ستایش رجایی نیا، سولماز غنی، به آفرید غفاریان، ایوب آقاخانی، ایلیا کیوان، سام کبودوند، مینا جعفرزاده، امیرحسین موسوی و سید مهرداد ضیایی بازیگران این سریال هستند.

تک آهنگ «نگاه تو» با صدای علی زندوکیلی را از اینجا بشنوید.

«کهنه گالوش» و سفر به گیلان و آذربایجان با یک موسیقی تلفیقی

امیرثاقب بردبار خواننده و مدرس آواز ایرانی که طی سال های گذشته در حوزه نویسندگی، کارگردانی و آهنگسازی اپرا فعالیت دارد طی روزهای اخیر بود که تک آهنگ «کهنه گالوش» را پیش روی مخاطبان قرار داد.

در این قطعه وحید حیاتلو ترانه سرای بخش آذری، امیرثاقب بردبار ترانه سرای بخش گیلکی، عرفان مشکیانی تنظیم کننده و جابر بهارمست میکس و مسترینگ بخشی از عوامل اجرایی را تشکیل می دهند.

تک آهنگ «کهنه گالوش» با صدای امیرثاقب بردبار را از اینجا بشنوید.