۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۵۸

روسیه تهاجم ۲۷۳ پهپاد اوکراینی را دفع کرد

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که این کشور، تهاجم ۲۷۳ پهپاد اوکراینی به خاک این کشور را دفع کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد سامانه های پدافند هوایی این کشور طی شب گذشته ۲۷۳ پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق مناطق مختلف روسیه از جمله بلگورود، بریانسک، ورونژ، ولگوگراد، کالوگا، کورسک و همچنین بر فراز دریاهای آزوف و سیاه رهگیری و منهدم کردند.

با وجود برگزاری چند دور مذاکره، جنگ بین روسیه و اوکراین ادامه دارد. مسائل سرزمینی همچنان مهمترین مانع به نتیجه رسیدن مذاکرات بین دو طرف است.

روسیه و اوکراین تلاش می‌کنند با حفظ و توسعه مناطقی که تحت کنترل دارند ابتکار عمل در میدان نبرد و همچنین در میدان مذاکره را به دست بگیرند.

