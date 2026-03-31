به گزارش خبرنگار مهر، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه الزهرا (س) اعلام کرد: با عنایت به شرایط خاص کنونی و لزوم استمرار فعالیت های آموزشی و با توجه به بخشنامه مورخ 1405/01/09 وزارت عتف، تمامی کلاس‌های درس دانشگاه از روز شنبه ۱۵ فروردین تا اطلاع ثانوی به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

استفاده از سامانه کلاس‌های مجازی (lms) نسبت به سایر محیط ها جهت برگزاری کلاس در اولویت است. ضروری است محتوای کلاس‌ها ضبط شود و در اختیار دانشجویان محترم قرار گیرد تا دانشجویانی که دسترسی به اینترنت پایدار ندارند، بتوانند مطالب درسی را دنبال کنند.

در مورد نحوه برگزاری کلاس‌های عملی آزمایشگاهی و کارگاهی، بخش های نظری به صورت مجازی ارائه گردد. در خصوص تدریس بخش هایی که نیاز به حضور فیزیکی در آزمایشگاه/کارگاه دارد، حسب شرایط حاکم بر کشور طی هفته های آتی، تصمیم‌گیری و اطلاع‌رسانی خواهد شد.

مهلت دفاع از پایان نامه/رساله دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری و همچنین پیشنهاده های مرتبط با پایان نامه/رساله ویژه نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ تا ۱۵ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ تمدید شد. شایان ذکر است رعایت عدم همزمانی تحصیل در دو مقطع تحصیلی برای دانشجویان جدید الورود ورودی بهمن ۱۴۰۴ الزامی است.

صرفا" زمان دفاع از پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی (خارج از سنوات مجاز) که کمیسیون‌های موارد خاص (دانشگاهی، استانی و مرکزی) زمان دفاع ایشان را تا پایان اسفند ۱۴۰۴ تعیین کرده بود، تا پایان تیرماه ۱۴۰۵ تمدید می‌شود. طبق بند قبل تاکید می گردد سایر دانشجویان الزاما" باید تا ۱۵ اردیبهشت ماه دفاع کنند.

جلسات دفاع می‌تواند همچنان به‌صورت مجازی برگزار شود.