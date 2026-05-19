به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش می‌دهند که التهاب سیستمیک ناشی از عفونت آنفلوانزا، خطر کوتاه مدت مشکلات قلبی را افزایش می‌دهد و نشان داده شده است که واکسن آنفلوانزا با جلوگیری از عفونت در وهله اول، این خطر را کاهش می‌دهد.

اما این مطالعه جدید نشان می‌دهد که این واکسن حتی می‌تواند به افرادی که با وجود دریافت واکسن، به آنفلوانزا مبتلا می‌شوند، نیز کمک کند.

این مطالعه نشان داد که افراد واکسینه شده، نصف افرادی که بدون محافظت واکسن به آنفلوانزا مبتلا می‌شوند، در معرض خطر حمله قلبی یا سکته مغزی بیشتری هستند.

تیم تحقیق به رهبری «روبرتو کروچی»، اپیدمیولوژیست مرکز اروپایی پیشگیری و کنترل بیماری‌ها در استکهلم، نتیجه گرفتند: «اگر این موضوع با مطالعات بیشتر در سایر محیط‌ها تأیید شود، این امر، اولویت‌بندی واکسیناسیون آنفلوانزا را در بین افرادی که در معرض خطر بیماری قلبی یا سکته مغزی هستند، تقویت می‌کند.»

برای این مطالعه، محققان بیش از ۱۲۰۰ بزرگسال ۴۰ ساله یا بالاتر را در دانمارک که در عرض یک سال پس از ابتلا به آنفلوانزا به دلیل حمله قلبی یا سکته مغزی در بیمارستان بستری شده بودند، پیگیری کردند. این موارد بین سال‌های۲۰۱۴ تا ۲۰۲۵ رخ داده بود.

دو سوم (۶۵ درصد) از بیماران دچار سکته مغزی و بقیه (۳۵ درصد) دچار حمله قلبی شده بودند. حدود نیمی از موارد پس از واکسیناسیون بیمار علیه آنفلوانزا رخ داده بود.

نتایج نشان داد که در هفته اول ابتلا به آنفلوانزا، خطر ابتلا به سکته مغزی در افراد سه برابر و حمله قلبی پنج برابر بیشتر بود.

اما محققان دریافتند که این خطر برای افرادی که به آنفلوانزا مبتلا شده بودند اما در آن فصل علیه آن واکسینه شده بودند، به نصف کاهش یافت.

محققان نوشتند: «یافته‌های ما به شواهدی مبنی بر محافظت قلبی عروقی توسط واکسیناسیون آنفلوانزا می‌افزاید. در این مطالعه، واکسیناسیون قبلی، خطر اضافی انفارکتوس حاد میوکارد یا سکته مغزی پس از عفونت آنفلوانزا پیشرفته را به نصف کاهش داد.»

محققان خاطرنشان کردند که این مطالعه تفاوت در اثربخشی بین واکسن‌های آنفلوانزا را در نظر نگرفته است، که بسته به اینکه کدام سویه‌ها در هر فصل خاص خطرناک‌تر پیش‌بینی می‌شوند، سال به سال تغییر می‌کنند.

این مطالعه همچنین نتوانست ارزیابی کند که آیا زمان واکسیناسیون یا جنسیت بر نتایج بیماران تأثیر می‌گذارد یا خیر.