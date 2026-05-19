حضور ۴ برابری دام در مراتع ایلام

یاسم خان‌محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح وضعیت منابع طبیعی استان ایلام اظهار کرد: استان ایلام که به دلیل مراتع سرسبز و طبیعت بکرش به «عروس زاگرس» شهرت دارد، در سال‌های اخیر به دلیل عواملی نظیر چرای بی‌رویه، خشکسالی‌های پیاپی و تخریب پوشش گیاهی با تهدیدات جدی مواجه شده است.

وی با ارائه آماری از وضعیت مراتع استان افزود: کل سطح مراتع استان ایلام ۷۸۰ هزار هکتار است که حدود ۱۲ هزار بهره‌بردار از این عرصه‌ها استفاده می‌کنند.

مدیرکل منابع طبیعی استان ایلام یکی از سیاست‌های محوری این سازمان را واگذاری مدیریت عرصه‌ها به بهره‌برداران برشمرد و تصریح کرد: تاکنون حدود ۴۵۰ هزار هکتار از این اراضی در قالب طرح‌های مرتع‌داری مدت‌دار به خود دامداران و عشایر واگذار شده است. این اقدام با هدف ایجاد انگیزه در بهره‌برداران برای حفظ و حراست از مراتع انجام شده است.

خان‌محمدیان با ابراز نگرانی از فشار مضاعف بر مراتع استان گفت: ظرفیت مجاز مراتع استان حدود ۵۰۰ هزار واحد دامی است، اما در حال حاضر حدود چهار برابر این ظرفیت، دام در مراتع حضور دارد. این حجم از دام شامل دام‌های ثابت استان و همچنین دام‌های مهاجر استان‌های همجوار مانند کرمانشاه، همدان و لرستان در فصل قشلاق است که فشار خردکننده‌ای بر پیکره طبیعت ایلام وارد می‌کند.

وی تأکید کرد: نگاه مدیریتی ما باید از حالت سنتی به نگاه «اکوسیستم‌محور» تغییر یابد و بهره‌برداران نیز باید بر اساس دستورالعمل‌های کارشناسان و کتابچه‌های طرح اقدام کنند تا تعادل میان دام و مرتع حفظ شود.

این مقام مسئول با اشاره به اهمیت اقتصادی و زیست‌محیطی مراتع که نیمی از مساحت کشور را شامل می‌شود، اظهار کرد: مراتع علاوه بر تعلیف دام، در تلطیف هوا، کاهش گرد و غبار و مهار سیلاب‌ها نقش حیاتی دارند. در همین راستا، برای ۱۳ هزار نفر از بهره‌برداران کلاس‌های آموزشی برگزار شده تا به سمت اجرای پروژه‌های بیولوژیک و مکانیکی نظیر ذخیره نزولات و «کپه‌کاری» سوق یابند.

خانمحمدیان در پایان خاطرنشان کرد: در قالب قراردادهای ۳۰ ساله، حفاظت و صیانت از منابع طبیعی به خود مردم احاله شده است. اگر تعادل ورود و خروج دام و سقف مجاز تعداد دام رعایت شود، قطعاً روند بیابانی شدن عرصه‌ها متوقف شده و شاهد شادابی مجدد مراتع استان خواهیم بود.