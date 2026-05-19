  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۴۲

پیش بینی برداشت بیش از ۱۷ هزار تن محصول انبه از باغ های شهرستان میناب 

پیش بینی برداشت بیش از ۱۷ هزار تن محصول انبه از باغ های شهرستان میناب 

میناب- مدیر جهاد کشاورزی میناب از آغاز برداشت انبه سبز و نارس از سطح یک هزار و ۷۰۰ هکتار از باغ های این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسلام بهرامی با بیان اینکه برداشت انبه نارس از نیمه اردیبهشت آغاز شده و تا نیمه دوم خرداد ماه ادامه دارد، افزود: شهرستان میناب با سطح زیرکشت یک هزار و ۷۰۰ هکتار انبه، مقام اول تولید و سطح زیر کشت در استان را داراست.

وی خاطرنشان کرد: پیش بینی می‌شود بیش از ۱۷ هزار تن انبه از باغ های شهرستان میناب برداشت شود که بیش از ۵۰ درصد آن به صورت کال و نارس برداشت و روانه بازار می شود.

وی گفت : ١٠ درصد انبه میناب در سه کارخانه صنایع تبدیلی تولید ترشیجات و شوریجات شهرستان، برای تولید انواع ترشی انبه ارسال می‌شود.

بهرامی یادآور شد : میناب دارای دو نوع انبه محلی و خارجی بوده که ارقام محلی شامل آلمهتری، خیاری، کلانفر، کلک سرخ و هلیلی و ارقام خارجی شامل سندری و لانگرا است.

کد مطلب 6834573

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها