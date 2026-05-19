پیش بینی برداشت بیش از ۱۷ هزار تن محصول انبه از باغ های شهرستان میناب 

به گزارش خبرگزاری مهر، اسلام بهرامی با بیان اینکه برداشت انبه نارس از نیمه اردیبهشت آغاز شده و تا نیمه دوم خرداد ماه ادامه دارد، افزود: شهرستان میناب با سطح زیرکشت یک هزار و ۷۰۰ هکتار انبه، مقام اول تولید و سطح زیر کشت در استان را داراست.

وی خاطرنشان کرد: پیش بینی می‌شود بیش از ۱۷ هزار تن انبه از باغ های شهرستان میناب برداشت شود که بیش از ۵۰ درصد آن به صورت کال و نارس برداشت و روانه بازار می شود.

وی گفت : ١٠ درصد انبه میناب در سه کارخانه صنایع تبدیلی تولید ترشیجات و شوریجات شهرستان، برای تولید انواع ترشی انبه ارسال می‌شود.

بهرامی یادآور شد : میناب دارای دو نوع انبه محلی و خارجی بوده که ارقام محلی شامل آلمهتری، خیاری، کلانفر، کلک سرخ و هلیلی و ارقام خارجی شامل سندری و لانگرا است.