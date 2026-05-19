برگزاری یکصد و چهل و هفتمین حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، یکصد و چهل و هفتمین جلسه حراج شمش طلا در این مرکز، امروز سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت‌ماه از ساعت ۱۴ در تالار معاملات برگزار خواهد شد.

طبق ضوابط اعلامی، متقاضیان شرکت در حراج امروز موظف بودند به ازای هر قطعه شمش طلا، مبلغ ۵ میلیارد تومان (۵۰ میلیارد ریال) را به‌عنوان وجه‌الضمان تا پایان وقت دوشنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه واریز کنند؛ لذا تنها افرادی که در بازه زمانی تعیین‌شده موفق به واریز این مبلغ شده‌اند، مجاز به حضور در جلسه امروز هستند.

حراج شمش طلا در مرکز مبادله در دو بخش «خرد» و «عمده» برگزار می‌شود. بر اساس دستورالعمل ابلاغی، در حراج خرد هر متقاضی مجاز به خرید حداقل یک و حداکثر ۵ قطعه شمش یک کیلوگرمی است. در معاملات عمده نیز سقف خرید برای هر متقاضی در هر هفته تقویمی ۲۰ قطعه شمش استاندارد تعیین شده است؛ بنابراین مجموع خرید هر شخص در طول یک هفته تقویمی نباید از ۲۵ قطعه شمش طلا فراتر رود.

طبق این شیوه‌نامه، چهار گروه مجاز به شرکت در حراج هستند که شامل فروشندگان عمده شمش طلا، تولیدکنندگان و سازندگان مصنوعات طلا، خرده‌فروشان طلای آب‌شده و همچنین سکوهای برخط فروش طلای آب‌شده و مصنوعات طلا و جواهر می‌باشند.

لازم به ذکر است کارمزد حراج برای هر طرف معامله، ۲ میلیون تومان (۲۰ میلیون ریال) به ازای هر قطعه شمش در نظر گرفته شده و تمامی دادوستدها به‌صورت حضوری و نقدی انجام می‌شود. قیمت پایه نیز در زمان برگزاری حراج توسط عرضه‌کننده اعلام می‌گردد.

همچنین مرکز مبادله تأکید کرده است متقاضیانی که برای نخستین‌بار قصد شرکت در حراج را دارند، باید مدارک موردنیاز را مطابق با شیوه‌نامه مربوطه از طریق تارنمای رسمی این مرکز ثبت و ارسال نمایند.