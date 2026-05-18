برگزاری ۱۴۷ مین حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مرکز مبادله ایران، یکصد و چهل‌وهفتمین جلسه حراج شمش طلا در این مرکز، روز سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت‌ماه از ساعت ۱۴ برگزار خواهد شد.

بر اساس این گزارش، متقاضیان شرکت در حراج موظف‌اند به ازای هر قطعه شمش طلا، مبلغ ۵۰ میلیارد ریال معادل ۵ میلیارد تومان را به‌عنوان وجه‌الضمان واریز کنند. مهلت واریز وجه‌الضمان تا ساعت ۲۴ امشب، دوشنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه تعیین شده است.

حراج شمش طلا به دو شیوه خرد و عمده برگزار می‌شود و چهار گروه شامل فروشندگان عمده شمش طلا، تولیدکنندگان و سازندگان فعال مصنوعات طلا، خرده‌فروشان طلای آب‌شده و سکوهای برخط مجاز فروش طلای آب‌شده و مصنوعات طلا و جواهر، امکان شرکت در این حراج را دارند.

مطابق دستورالعمل مرکز مبادله ایران، متقاضیان در حراج خرد می‌توانند حداقل یک و حداکثر پنج قطعه شمش طلای یک کیلوگرمی خریداری کنند. همچنین سقف خرید در معاملات عمده، در هر هفته تقویمی ۲۰ قطعه شمش استاندارد تعیین شده است. در مجموع، هر خریدار مجاز است در طول یک هفته تقویمی حداکثر ۲۵ قطعه شمش طلا از مرکز مبادله خریداری کند.

کارمزد حراج برای هر یک از طرفین معامله، ۲۰ میلیون ریال به ازای هر قطعه شمش تعیین شده و معاملات به‌صورت حضوری و نقدی انجام می‌شود. قیمت پایه شمش‌ها نیز توسط عرضه‌کننده و در روز برگزاری حراج اعلام خواهد شد.

مرکز مبادله ایران همچنین تأکید کرده است متقاضیانی که برای نخستین‌بار در این حراج شرکت می‌کنند، باید مدارک تعیین‌شده در شیوه‌نامه را از طریق تارنمای رسمی این مرکز بارگذاری و ارسال کنند.