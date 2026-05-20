مسابقات اسکواش همدان برگزار شد

اسدالله ربانی‌مهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری‌ مسابقات اسکواش در همدان اظهار کرد: به مناسبت گرامیداشت «شهدای میناب» و روز ملی «خلیج فارس» و با هدف افزایش آمادگی ورزشکاران پس از تعطیلات نوروز و ایام جنگ، مسابقات اسکواش در دو رده سنی زیر ۱۹ سال برگزار شد و در این مسابقات بیش از ۴۰ ورزشکار شرکت کردند.

وی افزود: این مسابقات با هماهنگی فدراسیون اسکواش و اداره‌کل ورزش و جوانان استان همدان و با استقبال خوب ورزشکاران و خانواده‌ها برگزار شد.

رئیس هیئت اسکواش استان همدان ادامه داد: در بخش پسران، پرهام بیگ‌محمدی مقام نخست، بارمان بهمن‌پور مقام دوم و امیرعلی بهرامی و امیرحسین گلپریان به‌صورت مشترک مقام سوم را کسب کردند.

وی خاطرنشان کرد: در بخش دختران زیر ۱۱ سال نیز ملانی قاسمی مقام نخست، هلنا حسینی مقام دوم و نیلا شکوهی و ترمه عروجی‌منین به‌صورت مشترک مقام سوم را به دست آوردند.

ربانی مهر افزود: در بخش دختران بالای ۱۱ سال، مهیا امیری‌شیخ و پارمیس یعقوبی به ترتیب مقام‌های اول و دوم و فرنوش عطارد و پرنسا زندی مقام سوم مشترک را کسب کردند.

وی گفت: امین بهمن‌پور، امیرصالح نصرتی، سیما زندی، حدیث قره‌خانی، الهام نجاری، پروانه رنجبران و بیتا نپتونی مسئولیت برگزاری این مسابقات را بر عهده داشتند.

رئیس هیئت اسکواش استان همدان در پایان عنوان کرد: در حاشیه این مسابقات با حضور اعضای هیئت اسکواش استان همدان یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز میناب گرامی داشته شد.