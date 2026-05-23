خبرگزاری مهر- گروه استان ها : مهدی بشیرزاده، متولد ۱۳۷۳ و اهل شهرستان مشگین‌شهر، از چهره‌های شناخته‌شده حوزه فرهنگی، هنری و رسانه‌ای استان اردبیل است که دارای مدرک کارشناسی مهندسی نرم افزار کامپیوتر است و طی سال‌های اخیر با کسب افتخارات متعدد ملی و بین‌المللی در حوزه کارتون، عکاسی، پژوهش و فعالیت‌های فرهنگی مورد توجه قرار گرفته است.

وی به‌تازگی موفق شد در نخستین جشنواره «جوان موفق» مشگین شرقی، مقام اول این جشنواره و این سال به عنوان جوان برتر استان اردبیل و شهرستان مشگین شهر در حوزه فرهنگی و هنری را کسب کند.

خبرنگار مهر در گفتگویی اختصاصی با این هنرمند و پژوهشگر، به بررسی فعالیت‌ها، دغدغه‌ها و برنامه‌های آینده وی پرداخته است.

ابتدا خودتان را برای مخاطبان معرفی کنید.

بنده مهدی بشیرزاده، متولد ۱۳۷۳ و اهل شهرستان مشگین‌شهر هستم. در حوزه‌های فرهنگی، هنری، رسانه‌ای و پژوهشی فعالیت دارم و تحصیلات دانشگاهی بنده در رشته مهندسی نرم‌افزار کامپیوتر بوده است.

سال‌هاست در زمینه هنرهای تجسمی، کارتون، کاریکاتور، عکاسی، فعال رسانه و همچنین پژوهش‌های تخصصی در حوزه امنیت سایبری و هوش مصنوعی فعالیت می‌کنم و تلاش داشته‌ام در کنار فعالیت‌های هنری، در عرصه علمی نیز حضوری جدی داشته باشم.

متأهل هستید؟

بله، متأهل هستم و خداوند به بنده یک فرزند دختر عطا کرده و همچنین در انتظار تولد دومین فرزندمان هستیم. خانواده بدون تردید مهم‌ترین پشتوانه و انگیزه انسان در مسیر زندگی و فعالیت‌های حرفه‌ای است و بسیاری از موفقیت‌های بنده نیز حاصل حمایت و همراهی خانواده بوده است.

اخیرا موفق به کسب مقام اول «جوان موفق» در جشنواره مشگین شرقی شدید. این موفقیت چه اهمیتی برای شما دارد؟

کسب این عنوان برای بنده بسیار ارزشمند است؛ زیرا این جشنواره به معرفی جوانان فعال و اثرگذار منطقه اختصاص داشت و خوشحالم که فعالیت‌های فرهنگی و هنری بنده مورد توجه قرار گرفت.



البته معتقدم هر موفقیتی، مسئولیت بیشتری نیز به همراه دارد و انسان باید پس از هر افتخار، تلاش بیشتری برای اثرگذاری مثبت در جامعه داشته باشد. این موفقیت را متعلق به همه جوانان پرتلاش و مستعد شهرستان مشگین‌شهر می‌دانم.

شما در عرصه بین‌المللی نیز افتخارات متعددی کسب کرده‌اید. مهم‌ترین این موفقیت‌ها کدام‌اند؟

خوشبختانه طی سال‌های اخیر آثار بنده در جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های مختلف بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است. از جمله این افتخارات می‌توان به کسب مقام چهارم جهانی در جشنواره بین‌المللی کارتون «Fest OSCAR OSOR» کشور کرواسی اشاره کرد.

همچنین موفق به کسب مقام هفتم جهانی در جشنواره OSOR Fest کرواسی شدم و آثار بنده در کشورهای بلژیک، ترکیه، اسپانیا، آلمان، جمهوری چک، مقدونیه و هند نیز عرضه شده است.



حضور در این رویدادها فرصتی مهم برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری ایران در سطح بین‌المللی بوده است.

در حوزه عکاسی نیز موفقیت‌های متعددی داشته‌اید. چه موضوعاتی بیشتر مورد توجه شما هستند؟

در حوزه عکاسی بیشتر به سوژه‌های اجتماعی، آیینی، انسانی و فرهنگی علاقه‌مند هستم. معتقدم عکس زمانی تأثیرگذار می‌شود که بتواند احساس، هویت و بخشی از واقعیت جامعه را منتقل کند.



خوشبختانه در این مسیر موفق به کسب مقام اول کشوری در چندین مسابقه ملی از جمله مسابقات عکاسی اربعین، «روایت امت واحده»، مسابقه عکس با موضوع «محرم» و دیگر رویدادهای ملی شده‌ام.



بخش مهمی از این آثار با محوریت فرهنگ عاشورایی، هویت دینی و موضوعات اجتماعی ثبت شده‌اند؛ زیرا باور دارم هنر باید با دغدغه‌های واقعی جامعه ارتباط داشته باشد.

در کنار هنر، در حوزه علم و فناوری نیز فعال هستید و کتاب علمی و تخصصی شما در حوزه امنیت سایبری نیز بازتاب گسترده‌ای داشت. درباره این اثر توضیح دهید.

کتاب «امنیت سایبری در لایه‌های پایین‌تر نرم‌افزار؛ از سطح بایوس تا کامپایلر» با هدف بررسی تهدیدات زیرساختی در سیستم‌های نرم‌افزاری تألیف و توسط انتشارات جهاد دانشگاهی استان اردبیل منتشر شد.



در این اثر تلاش کرده‌ام به یکی از مهم‌ترین بخش‌های کمتر مورد توجه امنیت سایبری بپردازم؛ یعنی لایه‌های بنیادین سیستم مانند Firmware، BIOS، Bootloader و Compiler. هرگونه آسیب‌پذیری در این سطوح می‌تواند امنیت کل سامانه را تحت تأثیر قرار دهد.



این کتاب علاوه بر تحلیل تهدیدات، راهکارهای تخصصی و کاربردی برای افزایش امنیت در لایه‌های زیرین نرم‌افزار ارائه می‌دهد و امیدوارم بتواند برای دانشجویان، پژوهشگران و متخصصان حوزه فناوری مفید باشد.

در حوزه پژوهش نیز فعالیت‌های قابل توجهی داشته‌اید. درباره مقالات و پژوهش‌های علمی خود توضیح دهید.

تمرکز اصلی پژوهش‌های بنده بر امنیت سایبری، هوش مصنوعی، علم داده و زیرساخت‌های نرم‌افزاری است. در این راستا چندین مقاله علمی در مجله های معتبر داخلی و خارجی و کنفرانس‌های ملی و تخصصی ارائه کرده‌ام که برخی از آن‌ها در پایگاه‌های علمی معتبر از جمله ISC و CIVILICA نمایه شده‌اند.



از جمله این مقالات می‌توان به پژوهش «کاربرد هوش مصنوعی در امنیت سایبری»، «اتوماسیون هوش مصنوعی؛ کلید موفقیت در آینده تولید» و «بهینه‌سازی مصرف انرژی در دیتاسنترها مبتنی بر تحلیل داده» اشاره کرد.



همچنین موفق به دریافت گواهینامه بین‌المللی پژوهشگری در حوزه Research Methodology شده‌ام که این موضوع برای بنده انگیزه‌ای مضاعف جهت ادامه فعالیت‌های علمی و پژوهشی ایجاد کرده است.

به نظر شما مهم‌ترین نیاز امروز جوانان نخبه و فعال چیست؟

به اعتقاد بنده، مهم‌ترین نیاز جوانان نخبه، اعتماد و ایجاد فرصت برای حضور مؤثر در عرصه‌های اجرایی و مدیریتی است. امروز جوانان توانمند زیادی در حوزه‌های علمی، فرهنگی، فناوری و هنری فعالیت می‌کنند که ظرفیت بزرگی برای توسعه کشور محسوب می‌شوند.

برنامه‌ها و اهداف آینده شما چیست؟

در آینده تلاش خواهم کرد فعالیت‌های علمی، پژوهشی و هنری خود را به‌صورت گسترده‌تر ادامه دهم. در حوزه فناوری، تمرکز اصلی بنده بر پژوهش‌های پیشرفته امنیت سایبری، هوش مصنوعی و زیرساخت‌های نرم‌افزاری خواهد بود و در بخش هنری نیز حضور مؤثرتر در رویدادهای بین‌المللی و خلق آثار مفهومی را دنبال می‌کنم.

امیدوارم بتوانم علاوه بر فعالیت‌های فردی، در مسیر توسعه فرهنگی، ارتقای علمی و ایجاد انگیزه در میان نسل جوان کشور نیز نقش مؤثری ایفا کنم.

در پایان، چه انتظاری از مسئولان استانی و کشوری برای حمایت از جوانان نخبه و فعال دارید؟

به اعتقاد بنده، امروز مهم‌ترین سرمایه کشور، نیروی انسانی جوان، متخصص و خلاق است. خوشبختانه در استان اردبیل و شهرستان مشگین‌شهر جوانان بسیار توانمند، نخبه و موفقی در حوزه‌های علمی، فرهنگی، هنری، رسانه‌ای، فناوری و اجتماعی فعالیت می‌کنند که ظرفیت بزرگی برای توسعه استان و کشور محسوب می‌شوند.

انتظار بنده از مسئولان شهرستان مشگین‌شهر است که زمینه حضور و به‌کارگیری جوانان موفق و متخصص را در دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی، علمی و مدیریتی بیش از گذشته فراهم کنند.



قطعاً هر فردی که در حوزه تخصصی خود دارای توانمندی، تجربه، افتخارآفرینی و فعالیت مؤثر است، می‌تواند در جایگاه مناسب، نقش مهمی در پیشرفت جامعه ایفا کند. اعتماد به جوانان و استفاده از ظرفیت نخبگان، علاوه بر ایجاد انگیزه و امید در نسل جوان، می‌تواند موجب تحول، پویایی و توسعه واقعی در بخش‌های مختلف کشور شود.